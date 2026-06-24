Zürich - Der Schweizer Leitindex SMI hat am Mittwoch ein neues Allzeithoch markiert. Mit 14'067,92 Punkten übersprang er die alte Marke von 14'063,53 Zählern aus dem Februar, bevor der Iran-Krieg begonnen hatte. Zuletzt liegt er bei 14'065,01 Punkten 1,11 Prozent im Plus. Damit hat der SMI seine Verluste aus den Unsicherheiten rund um den Iran-Krieg und den Ölpreisschock durch die geschlossene Strasse von Hormus wieder wettgemacht und sich zudem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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