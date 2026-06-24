© Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpaRheinmetall erhält aus Rumänien einen Großauftrag für Skyranger-Systeme und baut damit seine Rolle in der europäischen Luftverteidigung weiter aus.Der Rüstungskonzern Rheinmetall hat einen Auftrag von Rumäniens Regierung über Skyranger 35 Luftverteidigungssysteme erhalten. Der Auftrag umfasst 24 Systeme und beinhaltet die Lieferung von sieben Skynex-Systemen und zwei Millennium-Kanonen zur maritimen Luftverteidigung, teilte Rheinmetall am Mittwoch mit. Der Auftrag ist Teil eines umfassenderen Vertrags im Wert von 5,7 Milliarden Euro, der neben 24 Systemen Skyranger 35 auch sieben Skynex-Systeme und die Lieferung von zwei Millennium-Geschützen für maritime Flugabwehrlösungen umfasst. Das …
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