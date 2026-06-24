Berlin - Die schwarz-rote Koalition rückt offenbar auch persönlich näher zusammen.
Wie die "Rheinische Post" berichtet, duzen sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und SPD-Fraktionschef Matthias Miersch jetzt. Der Kanzler und CDU-Vorsitzende habe Miersch das Du beim internen Fraktionsfest der Union am Dienstagabend in einem Berliner Biergarten angeboten, bestätigte ein SPD-Sprecher. "Bei einem alkoholfreien Bier." Miersch war Gast auf dem Fest.
Auch mit den beiden SPD-Chefs Bärbel Bas und Lars Klingbeil ist Merz bereits per Du.
Wie die "Rheinische Post" berichtet, duzen sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) und SPD-Fraktionschef Matthias Miersch jetzt. Der Kanzler und CDU-Vorsitzende habe Miersch das Du beim internen Fraktionsfest der Union am Dienstagabend in einem Berliner Biergarten angeboten, bestätigte ein SPD-Sprecher. "Bei einem alkoholfreien Bier." Miersch war Gast auf dem Fest.
Auch mit den beiden SPD-Chefs Bärbel Bas und Lars Klingbeil ist Merz bereits per Du.
© 2026 dts Nachrichtenagentur