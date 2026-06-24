Bern - Der Bundesrat hat auf Antrag des ETH-Rats Günther Dissertori zum neuen Präsidenten der ETH Zürich gewählt. Der 56-jährige ist derzeit Rektor der ETH Zürich und Professor für Teilchenphysik. Er tritt sein Amt am 1. Januar 2027 als Nachfolger von Joël Mesot an. Günther Dissertori, der für eine ordentliche Amtszeit von vier Jahren gewählte zukünftige Präsident der ETH Zürich, ist seit 2001 Professor für Teilchenphysik, leitete über viele Jahre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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