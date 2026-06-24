Die Aktie von Intel setzt ihren Höhenflug weiter fort. Auch mit den Anteilscheinen von Apple geht es weiter nach oben. Mit dem Global AI Index des AKTIONÄR setzt man auf beide Titel sowie andere Technologieriesen wie beispielsweise Alphabet oder Meta, die vom Mega-Trend Künstliche Intelligenz profitieren dürften. Intel ging kürzlich beim Umbau seines Foundry-Geschäfts den nächsten Schritt: Der US-Chipriese hat die Fertigung seines bislang modernsten Prozesses 18A-P gestartet. Das teilte der Konzern ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär