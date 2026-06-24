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Supermicro erweitert sein Portfolio an Edge-KI-Lösungen um Intel-basierte Plattformen, die für Inferenz mit geringer Latenz und industrielle Anwendungen optimiert sind



24.06.2026 / 16:05 CET/CEST

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Beschleunigung der Einführung von Edge-KI durch energieeffiziente Systeme mit geringer Latenz, die für den Einzelhandel, die Fertigung, die Sicherheit und die Logistik optimiert sind

Einsatz größerer KI-Modelle am Edge dank bis zu 32 GB VRAM, Multi-GPU-Skalierbarkeit und Speicherarchitekturen mit hoher Bandbreite

Das flexible Portfolio kombiniert integrierte NPUs, diskrete GPU-Beschleunigung und kompakte Formfaktoren, um die Gesamtbetriebskosten (TCO) zu senken und die KI-Implementierung zu vereinfachen SAN JOSE, Kalifornien, 24. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Super Micro Computer, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von Komplettlösungen in den Bereichen KI, Unternehmen, Speicher sowie 5G/Edge mit den Data Center Building Block Solutions (DCBBS), gab heute die erweiterte Unterstützung für KI-optimierte Edge-Computing-Lösungen auf Basis von Intel-Technologien bekannt, darunter neue Systeme mit Prozessoren der Intel Core Ultra Series 3, der Intel Core Series 2 sowie GPUs der Intel Arc Pro B-Serie. Die Palette reicht von kompakten, lüfterlosen Systemen für industrielle Anwendungen über 1U-Rack-Server mit geringer Einbautiefe für Umgebungen mit begrenztem Platzangebot bis hin zu einem Mini-Tower für Büroumgebungen. Das erweiterte Portfolio wurde als kostengünstige Lösung für KI-Inferenz mit geringer Latenz und intelligente Automatisierung konzipiert und unterstützt Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, Fertigung, physische Sicherheit, Transport und Logistik dabei, skalierbare und energieeffiziente KI am Edge einzusetzen. "Angesichts der zunehmenden Verbreitung agentenbasierter KI benötigen Unternehmen eine Edge-Infrastruktur, die Echtzeit-Inferenz, geringe Latenz und Energieeffizienz direkt dort bietet, wo die Daten generiert werden", sagte Mory Lin, Vice President für IoT/Embedded und Edge Computing bei Supermicro. "Unsere neuesten Edge-Systeme mit Intel-Technologie und unser DCBBS-Portfolio bieten Kunden eine bessere Kostenkontrolle und mehr Flexibilität bei der Bereitstellung und Skalierung von KI-Workloads in anspruchsvollen Edge-Umgebungen." Weitere Informationen zu den Edge-KI-Lösungen von Supermicro mit Intel-Technologie finden Sie unter www.supermicro.com/intel-edgeAI . Nehmen Sie am 25. Juni am gemeinsamen Webinar von Intel und Supermicro teil und sehen Sie sich die Videozusammenfassung an. "KI-Workloads am Edge erfordern eine Kombination aus hoher Rechenleistung, Energieeffizienz, skalierbarer Beschleunigung und angemessenen Gesamtbetriebskosten (TCO)", sagte Dan Rodriguez, Corporate Vice President und Geschäftsführer der Edge Computing Group bei Intel. "Durch die Kombination von Intel Core Ultra-Prozessoren und Arc Pro-GPUs mit den für den Edge-Einsatz optimierten Systemen von Supermicro können Kunden KI-Lösungen schneller und effizienter in einer Vielzahl von realen Umgebungen bereitstellen." Das lüfterlose SYS-E103-14P bringt Intel Core Ultra Series 3-Prozessoren in eine kompakte, auf DIN-Schienen montierbare Edge-Plattform, die für KI-Inferenz-Workloads wie Computer Vision und industrielle Automatisierung optimiert ist. Ausgestattet mit einer integrierten GPU und NPU, die zusammen eine KI-Leistung von bis zu 180 TOPS liefern, ermöglicht das System die effiziente Verarbeitung agentnbasierter KI-Workloads am Edge, ohne dass eine diskrete GPU erforderlich ist. Supermicro erweitert die Plattform zusätzlich um bis zu 128 GB DDR5-Speicher, umfangreiche E/A-Anschlussmöglichkeiten und die Unterstützung von Betriebstemperaturen von 0 °C bis 45 °C, wodurch sie sich ideal für robuste, energieeffiziente Edge-Implementierungen eignet. Supermicro stellt außerdem den SYS-521AD-LN2 vor, einen schlanken KI-Mini-Tower, der mit Prozessoren der Intel Core Series 2 ausgestattet ist. Mit bis zu 12 leistungsstarken P-Kernen, bis zu 64 GB DDR5-Speicher und Unterstützung für kompakte GPU-Beschleuniger ist das System für lokalisierte KI-Inferenz, Modellentwicklung und Feinabstimmung in Büro- und Edge-Umgebungen ausgelegt. Der kompakte Tower unterstützt Beschleuniger wie die Intel Arc Pro B50-GPU und die NVIDIA RTX Pro Blackwell 2000-GPU und bietet Kunden damit flexible Optionen zur Leistungsoptimierung für ein breites Spektrum an KI-Workloads. Auch die 1U-Edge-Systeme SYS-111AD-WN2R mit geringer Tiefe und das kompakte SYS-E300-13AD5 von Supermicro wurden aktualisiert und unterstützen nun Prozessoren der Intel Core Series 2. Damit können Kunden ihre KI- und Rechenleistung steigern und gleichzeitig bestehende Installationsflächen und Infrastrukturinvestitionen beibehalten. Die aktualisierten Plattformen unterstützen zudem DDR5-Speicher, wodurch Kunden die Bandbreite und die Reaktionsgeschwindigkeit des Systems verbessern und gleichzeitig der wachsenden Nachfrage nach Speichertechnologien der nächsten Generation gerecht werden können. Supermicro unterstützt nun auch eine umfangreiche Palette an GPUs der Intel Arc Pro B-Serie in seinem branchenführenden Edge-KI-Server-Portfolio und bietet damit ein neues Niveau an professioneller diskreter Grafikbeschleunigung für KI- und Visual-Computing-Workloads. Die Intel Arc Pro B70 liefert bis zu 367 TOPS, erweitert die Leistung weiter und bietet Speicherkapazitäten für anspruchsvolle KI-Pipelines mit hohem Durchsatz von bis zu 32 GB VRAM

Die Intel Arc Pro B60-GPU bietet bis zu 197 TOPS mit erweiterter Speicherbandbreite und Multi-GPU-Skalierbarkeit für größere KI-Workloads

Die stromsparende Intel Arc Pro B50-GPU liefert bis zu 170 TOPS für Edge-Bereitstellungen und Workstations mit begrenztem Platzangebot Supermicro DCBBS bietet eine umfassende, modulare KI-Infrastruktur, die aus validierten Komponenten und Subsystemen besteht und eine flexible Bereitstellung ermöglicht - von einzelnen Servern und Netzwerkkomponenten bis hin zu Lösungen auf Rack- und Rechenzentrumsebene, einschließlich Software und Dienstleistungen. Supermicro ist mit seinem umfassenden Portfolio an KI-Infrastrukturlösungen weiterhin branchenführend und ermöglicht es Unternehmen weltweit, skalierbare, effiziente und umweltfreundliche KI-Rechenzentren zu betreiben. Informationen zu Super Micro Computer, Inc. Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Das Unternehmen wurde in San Jose in Kalifornien gegründet, ist dort tätig und setzt sich dafür ein, Innovationen für Enterprise-, Cloud-, KI- sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastruktur als Erster auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen sowie Software und Supportleistungen. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- und Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung und Produktion und ermöglicht Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zum Edge für unsere weltweite Kundschaft. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei nutzen wir globale Betriebsstrukturen für Skalierbarkeit und Effizienz, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions ermöglicht Kunden, ihre Systeme exakt auf ihre jeweiligen Workloads und Anwendungen abzustimmen, indem sie aus einer breiten Systemfamilie wählen. Diese basiert auf flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützt ein umfassendes Spektrum an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicherlösungen, Netzwerktechnik, Stromversorgung sowie Kühllösungen (klimatisierte, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung). Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc. ©Intel, das Intel Logo und andere Intel Marken sind Marken der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2998459/Super_Micro_Computer_Inc_Intel_Edge_AI_.jpg Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg



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