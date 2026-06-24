Mit der Dezentralisierung der Stromerzeugung können bei Fehlern im Höchstspannungsnetz Kurzschlussströme entstehen, die konventionelle Sicherungsmaßnahmen zunehmend überfordern. Die Technische Hochschule Köln untersucht daher jetzt zusammen mit Partnern aus Industrie und Wissenschaft im Forschungskonsortium "CURL380", wie Strombegrenzer mit supraleitenden Materialien Fehlerströme sicher reduzieren können. Das Herzstück der Technologie sind Hochtemperatur-Supraleiter (HTS), die in Spulen von mehreren Kilometern Länge in flüssigem Stickstoff betrieben werden. Überschreitet die Stromdichte im Fehlerfall ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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