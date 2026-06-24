© Foto: JoNel Aleccia - picture alliance / ASSOCIATED PRESSViking Therapeutics startet die klinische Prüfung eines neuen Adipositas-Wirkstoffs. Damit wächst die Konkurrenz im Milliardenmarkt für Adipositas-Therapien.Viking Therapeutics treibt seine Expansion im milliardenschweren Markt für Adipositas-Therapien voran. Das Biotech-Unternehmen hat den Start einer Phase-1-Studie mit dem experimentellen Wirkstoff VK3019 bekanntgegeben. Die US-Arzneimittelbehörde FDA hatte zuvor den entsprechenden Zulassungsantrag für die klinische Prüfung freigegeben. In der Studie erhalten gesunde Erwachsene mit einem Body-Mass-Index von mindestens 30 eine einmalige Injektion des Wirkstoffs oder ein Placebo unter die Haut. Untersucht werden vor allem Sicherheit, …
Enthaltene Werte: US5324571083,US92686J1060,DK0062498333Den vollständigen Artikel lesen
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