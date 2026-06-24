Die Aktie von Micron steht vor einem wichtigen Termin. Der Speicherchip-Hersteller legt nach US-Börsenschluss Quartalszahlen vor und dürfte damit nicht nur die Aufmerksamkeit seiner Aktionäre auf sich ziehen. Die Ergebnisse gelten auch als wichtiger Gradmesser für die Entwicklung des KI-Marktes und der gesamten Halbleiterbranche.Hohe Erwartungen vor der Zahlenvorlage Micron Technology gehört zu den Unternehmen, die besonders stark vom Boom ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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