Berlin - In Berlin sind am Mittwochnachmittag die Staats- und Regierungschefs der sogenannten "E5-Staaten" im Kanzleramt zusammengekommen. Dazu gehören Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen.
Tusk, Macron und Meloni fuhren am Nachmittag am Kanzleramt vor. Großbritanniens Premierminister Keir Starmer, der erst am Montag seinen Rücktritt erklärt hatte, aber noch bis zur Wahl eines Nachfolgers im Amt bleibt, sollte dem Vernehmen nach ebenfalls nach Berlin kommen - zumindest bei den offiziellen Begrüßungen durch den Kanzler am roten Teppich fehlte er aber.
Zusammen wollen die "E5" mit dem zugeschalteten Nato-Generalsekretär den Gipfel des Verteidigungsbündnisses in Ankara vorbereiten. Am Abend ist eine gemeinsame Pressekonferenz und außerdem noch ein Abendessen geplant, bei dem es um andere "internationale Themen" gehen soll.
Tusk, Macron und Meloni fuhren am Nachmittag am Kanzleramt vor. Großbritanniens Premierminister Keir Starmer, der erst am Montag seinen Rücktritt erklärt hatte, aber noch bis zur Wahl eines Nachfolgers im Amt bleibt, sollte dem Vernehmen nach ebenfalls nach Berlin kommen - zumindest bei den offiziellen Begrüßungen durch den Kanzler am roten Teppich fehlte er aber.
Zusammen wollen die "E5" mit dem zugeschalteten Nato-Generalsekretär den Gipfel des Verteidigungsbündnisses in Ankara vorbereiten. Am Abend ist eine gemeinsame Pressekonferenz und außerdem noch ein Abendessen geplant, bei dem es um andere "internationale Themen" gehen soll.
© 2026 dts Nachrichtenagentur