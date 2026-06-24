Rotkreuz - Die SECA (Swiss Private Equity & Corporate Finance Association) hat Nicole Herzog zur «Business Angel of the Year 2026» gekürt. Die Jury würdigt damit ihr langjähriges Engagement als Investorin, Mentorin und Brückenbauerin innerhalb des Schweizer Startup-Ökosystems. Besonders hervorzuheben ist ihr praxisnaher Ansatz als hands-on Angel Investorin, ihre aktive Unterstützung von Gründern in frühen Unternehmensphasen sowie ihr nachhaltiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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