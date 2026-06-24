Bern - Der Bundesrat hält an seinen umstrittenen Plänen fest, für Rüstungsausgaben der Armee die Mehrwertsteuer zu erhöhen. Allerdings plant er für diese Sicherheitsabgabe nun eine deutlich weniger starke Erhöhung - statt um 0,8 um noch 0,5 Prozentpunkte. Im Gegenzug wird die Erhöhung nicht auf zehn, sondern auf zwölf Jahre befristet, wie der Bundesrat zum Entscheid vom Mittwoch mitteilte. Das so eingenommene Geld soll vollständig für Rüstungsausgaben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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