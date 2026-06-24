Zürich - Rekordtag am Schweizer Aktienmarkt: Der Leitindex SMI ist am Mittwoch in einem Steigerungslauf zunächst über die Marke von 14'000 Punkten geklettert und hat am frühen Nachmittag das im Februar gesetzte Allzeithoch geknackt. Danach ging es sogar noch weiter über 14'100 Zähler. In einem an News armen Geschäft waren es die defensiven Schwergewichte, die der hiesigen Börse Auftrieb gaben. Weiterhin Vorsicht liessen die Anleger bei den zuletzt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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