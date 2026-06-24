Berlin - Die Staats- und Regierungschefs der sogenannten E5-Gruppe haben nach einem Treffen in Berlin Geschlossenheit vor dem anstehenden Nato-Gipfel demonstriert. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) bekräftigte noch einmal, die Verteidigungsausgaben deutlich zu erhöhen, auch die anderen E5-Länder Frankreich, Großbritannien, Italien und Polen wollen verstärkt in ihre Verteidigung investieren.
Ziel sei es, eine ausgewogenere transatlantische Partnerschaft zu schaffen und die europäische Komponente innerhalb der Nato zu stärken.
In Ankara wollen die E5-Länder außerdem ein starkes Zeichen der Unterstützung für die Ukraine setzen. Merz unterstrich am Mittwoch die Forderung, Kiew als europäische Nato-Verbündete eine starke Finanzierungszusage zu geben. Die transatlantische Einheit sei so stark wie lange nicht mehr, und man hoffe, dass Moskau "daraus Schlüsse" ziehe, so der deutsche Bundeskanzler.
Zudem begrüßten die Staats- und Regierungschefs das Rahmenabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, das in der Schweiz verhandelt werden soll.
Ziel sei es, eine ausgewogenere transatlantische Partnerschaft zu schaffen und die europäische Komponente innerhalb der Nato zu stärken.
In Ankara wollen die E5-Länder außerdem ein starkes Zeichen der Unterstützung für die Ukraine setzen. Merz unterstrich am Mittwoch die Forderung, Kiew als europäische Nato-Verbündete eine starke Finanzierungszusage zu geben. Die transatlantische Einheit sei so stark wie lange nicht mehr, und man hoffe, dass Moskau "daraus Schlüsse" ziehe, so der deutsche Bundeskanzler.
Zudem begrüßten die Staats- und Regierungschefs das Rahmenabkommen zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran, das in der Schweiz verhandelt werden soll.
© 2026 dts Nachrichtenagentur