Die falsche Sitzhaltung kann langfristig zu ernsten gesundheitlichen Problemen führen. Eine quelloffene App soll euch jetzt dabei helfen, richtig zu sitzen - und nutzt dafür die Sensoren eurer Airpods. Wir haben das ausprobiert. Wenn wir etwas gemeinsam haben in der heutigen Zeit, wohl das: Wir sitzen. Und zwar immer länger. Laut einer 2025 von der deutschen Krankenversicherung (DKV) veröffentlichten Studie verbringen wir werktags durchschnittlich ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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