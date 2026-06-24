ASML treibt sein Aktienrückkaufprogramm weiter mit hohem Tempo voran und kaufte Mitte Juni rund 29.000 eigene Aktien im Wert von jeweils knapp 15,9 Millionen Euro pro Handelstag zurück. Trotz stark gestiegener Kurse und eines Jahresplus von 59 Prozent investiert der Konzern weiter in eigene Anteilsscheine. Die besondere Stellung als weltweit einziger Hersteller von EUV-Lithografieanlagen bleibt dabei der wichtigste Treiber für das anhaltende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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