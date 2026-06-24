Das Wichtigste in Kürze:

Grid Dynamics veranstaltete die XT26, ein Forum, das ausschließlich auf Einladung zugänglich war und sich mit der Volatilität von KI im Finanzdienstleistungssektor befasste.

Zu den Teilnehmern und Referenten der XT26 zählten über 250 hochrangige Führungskräfte aus dem Technologiebereich globaler Finanzinstitute wie der Bank of America, Citi, HSBC, UBS, JP Morgan, Morgan Stanley und anderen.

Grid Dynamics Holdings, Inc. (Nasdaq: GDYN) ("Grid Dynamics"), ein führender Partner für die KI-Transformation der Fortune-1000-Unternehmen, veranstaltete die XT26. Die Konferenz, die ausschließlich auf Einladung stattfand, versammelte über 250 hochrangige Führungskräfte aus den Bereichen Bankwesen, Hedgefonds und Kapitalmärkte im Tower Hill in London. Die XT-Konferenzreihe, die nun bereits zum zehnten Mal stattfand, hat sich zu einem der angesehensten Fachforen für Finanzdienstleistungs-Engineering in London entwickelt und basiert auf einer einzigen Prämisse: reine Vordenkerrolle, fundiert durch praktische Erfahrungen, ohne Verkaufsgespräche und ohne Präsentationen von Anbietern. Nur Praktiker, die diese Arbeit tatsächlich ausüben.

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Simon Steel speaking at XT26

An der Veranstaltung nahmen Referenten und Vertreter von Organisationen wie der Bank of America, Citi, HSBC, UBS, RBC, Barclays, JP Morgan, Morgan Stanley, NatWest, Meta, FINOS und der Griffin Bank sowie weiteren teil.

Mit einem Schwerpunkt auf der Volatilität von KI im Finanzdienstleistungssektor befasste sich das Veranstaltungsprogramm mit Fragen, mit denen sich Technologieführer an den Kapitalmärkten in der Praxis auseinandersetzen: Wo liefert KI einen echten ROI, wie lassen sich Softwaresysteme entwickeln, die den regulatorischen Anforderungen standhalten, und wie lässt sich die Komplexität bewältigen, die mit einer beschleunigten Bereitstellung in großem Maßstab einhergeht? Die Vorträge umfassten Themen wie Strategien zur Einführung von KI, Entwicklung mit geringer Latenz, Plattform-Engineering in großen Finanzinstituten sowie die Grenzen der agentenbasierten Softwareentwicklung allesamt präsentiert von erfahrenen Praktikern, die Systeme im Finanzdienstleistungssektor in großem Maßstab aufbauen und betreiben. Die Expertenrunde zum Abschluss des Hauptprogramms richtete die zentrale Frage des Tages direkt an das Publikum: "Wie weit können wir mit KI vorankommen?"

"XT26 brachte die führenden Ingenieure zusammen, die am nächsten an diesen Problemen dran sind jene, die unter echtem regulatorischem Druck Softwaresysteme entwickeln und warten", sagte Jon Pither, CEO von JUXT, einem Unternehmen von Grid Dynamics. "Das ist genau die Diskussion, die die Finanzdienstleistungsbranche derzeit führen muss, und genau das hat diese Veranstaltung geleistet."

"Die XT26 hat mir sehr gut gefallen, und ich habe von jedem Referenten viel gelernt. In der Unternehmenswelt ist nicht immer Platz für fundierte Ingenieursarbeit und genau deshalb erscheint mir ein Forum, das sich an Fachleuten aus dem Finanzsektor richtet, so notwendig", sagte Simone Steel, CIO Data AI bei der Deutschen Bank.

Grid Dynamics baut seine Kompetenzen im Bereich Finanzdienstleistungen weiter aus und arbeitet gemeinsam mit Kunden aus dem Kapitalmarktbereich an der Entwicklung von Softwaresystemen, die messbaren geschäftlichen Mehrwert schaffen.

Über Grid Dynamics

Grid Dynamics (Nasdaq: GDYN) ist ein führender Partner für die KI-Transformation von Fortune-1000-Unternehmen. Wir verbinden fundiertes KI-Know-how mit bewährter Erfahrung im Unternehmensbereich, um Kunden dabei zu unterstützen, geeignete Investitionsbereiche für KI zu identifizieren, skalierbare Systeme aufzubauen und einen echten geschäftlichen Mehrwert aus KI-Implementierungen zu erzielen. Ein wesentliches Unterscheidungsmerkmal von Grid Dynamics ist unsere fast zwei Jahrzehnte währende Technologieführerschaft und unsere bahnbrechende Expertise im Bereich Unternehmens-KI. Grid Dynamics wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley sowie Niederlassungen in ganz Amerika, Europa und Indien.

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Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act von 1933 und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934, die keine historischen Fakten darstellen und Risiken und Unsicherheiten beinhalten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse von Grid Dynamics erheblich von den erwarteten und prognostizierten Ergebnissen abweichen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind an der Verwendung von zukunftsgerichteter Terminologie zu erkennen, einschließlich der Worte "glaubt", "schätzt", "antizipiert", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "kann", "wird", "potenziell", "projiziert", "prognostiziert", "fortsetzen" oder "sollte" oder, in jedem Fall, deren negative oder andere Varianten oder vergleichbare Terminologie. Diese zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Zitate und Aussagen zu den erwarteten Vorteilen unserer Fähigkeiten und zum zukünftigen Wachstum unseres Unternehmens, einschließlich in Bezug auf Kunden und Partner. Die meisten dieser Faktoren liegen außerhalb der Kontrolle von Grid Dynamics und sind schwer vorherzusagen. Zu den Faktoren, die solche Abweichungen verursachen können, zählen unter anderem unsere Fähigkeit, die erwarteten Vorteile zu erzielen, etwaige Faktoren, die unsere Möglichkeiten einschränken, die Vorteile unserer Dienstleistungen und Produkte sowie die Wachstumsstrategie unseres Unternehmens.

Grid Dynamics weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Faktoren nicht vollständig ist. Grid Dynamics warnt die Leser davor, sich in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, die nur zum Zeitpunkt ihrer Abgabe Gültigkeit besitzen. Grid Dynamics übernimmt keine Verpflichtung oder Zusage, Aktualisierungen oder Überarbeitungen zukunftsgerichteter Aussagen zu veröffentlichen, um Änderungen der Erwartungen oder Änderungen von Ereignissen, Bedingungen oder Umständen, auf denen eine solche Aussage basiert, widerzuspiegeln. Weitere Informationen zu Faktoren, die Grid Dynamics erheblich beeinflussen könnten, einschließlich der Betriebsergebnisse und der Finanzlage, finden Sie im Abschnitt "Risikofaktoren" des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K, der am 5. März 2026 eingereicht wurde, sowie in anderen regelmäßigen Einreichungen von Grid Dynamics bei der SEC.

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