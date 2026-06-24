Vancouver/Seattle - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat die Schweiz gegen Gastgeberland Kanada mit 2:1 gewonnen und damit die Vorrunde auf Platz eins der Tabelle von Gruppe B abgeschlossen. Kanada ist trotz der Niederlage Gruppenzweiter und zieht ebenfalls sicher ins Sechzehntelfinale ein.



In der parallel ausgetragenen Partie gewann Bosnien-Herzegowina gegen Katar mit 3:1 und darf noch von Platz drei der Tabelle auf ein Weiterkommen hoffen. Katar ist als Gruppenletzter sicher ausgeschieden.



Die Partie Schweiz gegen Kanada begann nach einer torlosen ersten Halbzeit mit einem schnellen Tor der Schweiz im zweiten Durchgang, als Ruben Vargas in der 46. Minute die Führung erzielte. Nach einer flachen Hereingabe von Johan Manzambi ließ Breel Embolo den Ball für Vargas durch, der aus zehn Metern ins linke untere Eck traf.



In der 57. Minute baute Johan Manzambi die Führung der Schweiz auf 2:0 aus. Nach einem Konter legte Embolo für Manzambi auf, dessen zentraler Flachschuss unglücklich durch die Hände von Kanadas Torhüter Maxime Crepeau rutschte. Kanada kämpfte sich jedoch zurück ins Spiel, als Promise David in der 76. Minute wenigstens noch den Anschlusstreffer erzielte.



Trotz intensiver Bemühungen gelang es Kanada nicht mehr, den Ausgleich zu erzielen. Die Schweizer verteidigten ihre Führung geschickt und sicherten sich den Gruppensieg. Die Schweiz wird damit am 2. Juli im selben Stadion in Vancouver gegen einen Drittplatzierten aus den Gruppen E, F, G, I oder J um den Einzug ins Achtelfinale spielen. Kanada muss in die USA reisen, und dort bereits am Sonntag in Los Angeles gegen den noch zu ermittelnden Zweiten aus Gruppe A ran.





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