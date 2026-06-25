Düsseldorf - Angesichts der Hitzewelle in Deutschland hat die Vorsitzende des Rates der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Bischöfin Kirsten Fehrs, die Menschen dazu eingeladen, Schutz in kühlen Kirchenräumen zu suchen.
Fehrs sagte der "Rheinischen Post", Tausende Menschen stürben jedes Jahr in Deutschland an den Folgen extremer Hitze. Das zeige, dass Hitze eine ernste Gefahr für Gesundheit und Leben sei. Besonders ältere Menschen, Kinder und Kranke bräuchten an heißen Tagen Schutz und Aufmerksamkeit, mahnte sie.
Im Rahmen der Aktion "Kühle Kirchen" hätten viele Gemeinden ihre Türen geöffnet, betonte Fehrs. "Nächstenliebe zeigt sich auch darin, Menschen vor den Folgen extremer Hitze zu schützen", sagte sie. Die Kirchen böten Menschen einen Ort zum Ausruhen, Durchatmen und Schutz vor der Hitze. Christliche Verantwortung zeige sich darin, Menschen beizustehen, die auf Hilfe angewiesen seien.
Fehrs sagte der "Rheinischen Post", Tausende Menschen stürben jedes Jahr in Deutschland an den Folgen extremer Hitze. Das zeige, dass Hitze eine ernste Gefahr für Gesundheit und Leben sei. Besonders ältere Menschen, Kinder und Kranke bräuchten an heißen Tagen Schutz und Aufmerksamkeit, mahnte sie.
Im Rahmen der Aktion "Kühle Kirchen" hätten viele Gemeinden ihre Türen geöffnet, betonte Fehrs. "Nächstenliebe zeigt sich auch darin, Menschen vor den Folgen extremer Hitze zu schützen", sagte sie. Die Kirchen böten Menschen einen Ort zum Ausruhen, Durchatmen und Schutz vor der Hitze. Christliche Verantwortung zeige sich darin, Menschen beizustehen, die auf Hilfe angewiesen seien.
© 2026 dts Nachrichtenagentur