Quectel Wireless Solutions, ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, gibt heute die Markteinführung des FCM365X bekannt, eines Dualband-Moduls mit Wi-Fi 6 und Bluetooth Low Energy (BLE) 5.4, das auf der drahtlosen MCU RW612 von NXP Semiconductors basiert und mehrere Protokolle unterstützt, darunter Zigbee und Thread. Das Modul wird von einem leistungsstarken Arm Cortex-M33-Prozessor mit TrustZone-Technologie angetrieben, der mit bis zu 260 MHz arbeitet. Es verfügt über 1,2 MB SRAM und 8 MB Flash-Speicher, optional ist eine PSRAM-Erweiterung verfügbar, und bietet damit die Leistung und Speicherkapazität, die für anspruchsvolle IoT-Anwendungen erforderlich sind.

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Quectel introduces NXP-based FCM365X Wi-Fi 6, Bluetooth LE 5.4, Zigbee and Thread module for smart home and industrial IoT solutions

Im Zuge der Weiterentwicklung von Smart-Home- und industriellen IoT-Ökosystemen gewinnt die Unterstützung interoperabler Standards wie Thread und Zigbee zunehmend an Bedeutung. Diese Protokolle ermöglichen ein zuverlässiges Mesh-Networking mit geringem Stromverbrauch, sodass Geräte über verschiedene Ökosysteme hinweg kommunizieren können. Thread entwickelt sich immer mehr zu einer Schlüsseltechnologie für Matter-fähige Geräte, während Zigbee nach wie vor in Smart-Home- und Gebäudeautomationsanwendungen weit verbreitet ist. Durch die Integration von Wi-Fi, Bluetooth LE, Zigbee und Thread in einem einzigen Modul bietet das FCM365X Entwicklern die nötige Flexibilität zur Erfüllung vielfältiger Konnektivitätsanforderungen, während es gleichzeitig das Gerätedesign vereinfacht und zukunftsfähige Anwendungen unterstützt.

"Es besteht für eine Vielzahl von Anwendungsfällen im Bereich Smart Home und industrielles IoT ein zunehmender Bedarf an kompakten, stromsparenden Geräten, die eine sichere Konnektivität mit kurzer Reichweite bieten", so Lazaros Kapsias, EMEA Product Manager bei Quectel Wireless Solutions. "Wir denken, dass das FCM365X dazu beitragen wird, diese Anforderungen im Smart-Home-Ökosystem und in industriellen Anwendungsszenarien zu erfüllen. Außerdem zeichnet sich dieses Modul durch die große Bandbreite an unterstützten Schnittstellen, die Einhaltung von Sicherheitsstandards und seine kompakte Bauweise aus."

Das Modul eignet sich ideal für Anwendungsfälle, für die eine geringe Leistungsaufnahme erforderlich ist, wie beispielsweise Smart-Home- und industrielle IoT-Geräte. Es bietet mehrere Energiesparmodi und Keep-Alive-Mechanismen, um Flexibilität und Vielseitigkeit zu gewährleisten. Das FCM365X unterstützt außerdem standardmäßig GPIO-, SDIO-, UART-, USB- und JTAG-Schnittstellen, sowie I2C--, I2S-, ADC-, LCD- und PWM-Schnittstellen, die in der QuecOpen-Lösung unterstützt werden. Das Modul entspricht zudem den Sicherheitsstandards WPA-PSK, WPA2-PSK und WPA3-SAE und unterstützt den AES-128-Verschlüsselungsalgorithmus.

Das FCM365X unterstützt sowohl das 2,4-GHz- als auch das 5-GHz-WLAN-Band über eine 1x1-Antenne, verfügt über einen HF-Koaxialanschluss und bietet optional eine Leiterplattenantenne. Das Modul wiegt nur 1,51 g, ist mit Abmessungen von 25,5 mm 18,0 mm 3,16 mm äußerst kompakt und eignet sich ideal zur Optimierung von Größe und Kosten der Endprodukte, während es gleichzeitig maximale Designflexibilität bietet. Die Robustheit wird dadurch sichergestellt, dass das Modul in einem Temperaturbereich von -40 °C bis +85 °C betrieben werden kann.

Über Quectel

Quectels Leidenschaft für eine intelligentere Welt treibt uns dazu an, Innovationen im Bereich IoT voranzutreiben. Als stark kundenorientiertes Unternehmen sind wir ein globaler Anbieter von End-to-End-IoT-Lösungen, der sich durch hervorragenden Support und erstklassige Dienstleistungen auszeichnet.

Mit einem weltweiten Team von über 5.800 Fachleuten sind wir führend in der Bereitstellung von End-to-End-IoT-Lösungen, die Mobilfunk-, GNSS-, Satelliten-, Wi-Fi- und Bluetooth-Module, Hochleistungsantennen, Mehrwertdienste und komplette Turnkey-Angebote einschließlich ODM-Dienstleistungen und Systemintegration umfassen.

Wir unterhalten regionale Niederlassungen und Supportabteilungen in aller Welt. Unsere internationale Unternehmensleitung setzt sich für die Förderung des IoT und den Aufbau einer intelligenteren Welt ein.

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