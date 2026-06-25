Miami/Atlanta - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat Brasilien souverän mit 3:0 gegen Schottland gewonnen und sich somit den Gruppensieg in Gruppe C gesichert. Punktgleich mit Marokko die sich im Parallelspiel mit 4:2 gegen Haiti durchsetzen konnten, und sich somit den zweiten Platz in der Gruppe sicherten.In der Partie Brasilien gegen Schottland konnte Vinicius Junior bereits in der siebten Minute einen schweren Fehler von McKenna im schottischen Strafraum ausnutzen und brachte die Selecao in Führung. Die Schotten fanden kaum ins Spiel und leisteten sich immer wieder Fehler in der Defensive. Kurz vor der Halbzeit erhöhte Vinicius Junior per Kopf nach einer Flanke auf 2:0.In der zweiten Halbzeit setzte Brasilien seinen dominanten Auftritt fort. Matheus Cunha traf in der 60. Minute nach einem sehenswerten Spielzug zum 3:0. Die Schotten hatten kaum nennenswerte Chancen und konnten die brasilianische Abwehr nicht ernsthaft in Bedrängnis bringen.Superstar Neymar feierte nach 981 Tagen sein Comeback im Nationalteam und wurde in der 76. Minute eingewechselt.Die Partie Marokko gegen Haiti begann mit einem überraschenden Führungstreffer für Haiti in der 10. Minute, als Lenny Joseph nach einer schnellen Vorarbeit von Jean-Kévin Duverne mit der Hacke traf. Marokko glich in der 39. Minute durch Achraf Hakimi aus, der nach einem abgefälschten Schuss von Bilal El Khannouss zur Stelle war und den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte.Kurz vor der Halbzeitpause gelang Haiti erneut die Führung. Wilson Isidor traf in der 43. Minute mit einem sehenswerten Schuss aus der Distanz. Doch Marokko ließ sich nicht beirren und glich in der Nachspielzeit der ersten Hälfte durch Ismael Saibari aus, der nach einer Vorlage von Hakimi aus 15 Metern ins linke Eck traf.In der zweiten Halbzeit übernahm Marokko zunehmend die Kontrolle. Soufiane Rahimi brachte die Nordafrikaner in der 78. Minute erstmals in Führung. Nach einer Ecke verlängerte Chadi Riad den Ball zu Rahimi, der aus der Drehung traf. Den Schlusspunkt setzte Gessime Yassine in der 89. Minute, als er nach einer Vorlage von Soufiane Rahimi sein erstes Tor erzielte.Trotz des doch am Ende deutlichen Sieges reichte es für Marokko nur für den zweiten Platz in der Gruppe und einen Punktegleichstand mit Brasilien.