Ab dem 25. Juni 2026 um Mitternacht Ortszeit

Rockstar Games, ein Publisher-Label von Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO), freut sich bekannt geben zu können, dass die Vorbestellungen für Grand Theft Auto VIam 25. Juni 2026 um Mitternacht Ortszeit beginnen werden.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260624833771/de/

Rockstar Games, a publishing label of Take-Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ: TTWO), is excited to announce that pre-orders for Grand Theft Auto VI will begin on June 25, 2026, at midnight local time. Launching November 19, 2026, for the PlayStation 5 computer entertainment systems and Xbox Series X|S games and entertainment systems for $79.99, Grand Theft Auto VI features a single-player experience set in the biggest, most immersive evolution of the series yet.

Das ab dem 19. November 2026 für die PlayStation 5-Computer-Entertainment-Systeme und die Xbox Series X|S-Spiele- und Entertainment-Systeme zum Preis von 79,99 US-Dollar erhältliche Grand Theft Auto VIbietet ein Single-Player-Erlebnis, das in der bislang größten und fesselndsten Weiterentwicklung der Serie spielt.

Die Grand Theft Auto VI: Ultimate Editionerweitert diese Erfahrung um eine exklusive Sammlung hochwertiger Fahrzeuge, Waffen, Kleidung und Action-Elemente, die sich durch alle Aspekte der Geschichte von Jason und Lucia ziehen, und wird für 99,99 US-Dollar erhältlich sein.

AlleGrand Theft Auto VI-Vorbestellungen und Käufe vor dem 20. November 2026 werden das Vintage Vice City Packenthalten, eine Auswahl an Gegenständen, die an die Zeit erinnern, als die Neonlichter am hellsten leuchteten. Zudem beinhalten digitale Vorbestellungen und Käufe vor dem 20. November 2026 einen kostenlosen Monat GTA+, sodass Spieler die sich ständig weiterentwickelnde Welt von GTA Online optimal nutzen können. Dieser Zugang ist sofort nutzbar, sodass Spieler im Rahmen der GTA+-Spielebibliothek direkt in Grand Theft Auto VGrand Theft Auto V und andere klassische Rockstar-Titel einsteigen können.

Spieler, die die digitale Version vonGrand Theft Auto VIvorbestellen, können ab dem 12. November 2026 mit dem Vorab-Download starten, um sicherzugehen, dass sie gleich am Erscheinungstag, dem 19. November 2026, spielen können. Die physische Version von Grand Theft Auto VImit einem Download-Code in der Box wird ab dem 12. November 2026 erhältlich sein, um den Vorab-Download zu unterstützen.

Grand Theft Auto VIwird im PlayStation Store, im Microsoft Store, im Rockstar Games Store sowie bei Händlern und im Einzelhandel weltweit erhältlich sein.

Grand Theft Auto VI wurde noch nicht bewertet. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.rockstargames.com/VI.

Über Grand Theft Auto VI

Vice City, USA. Jason und Lucia wussten schon immer, dass sie keine guten Karten hatten. Doch nachdem ein einfacher Coup schiefgeht, finden sie sich auf der dunkelsten Seite des sonnigsten Ortes Amerikas wieder, inmitten einer Verschwörung, die den gesamten Bundesstaat Leonida überschattet. Um es lebend herauszuschaffen, sind sie gezwungen, sich mehr denn je aufeinander zu verlassen.

Über Rockstar Games

Rockstar Games hat sich mit der Grand Theft Auto-Reihe, einem der erfolgreichsten Unterhaltungsprodukte aller Zeiten mit weltweit über 470 Millionen verkauften Exemplaren, einen Namen als Schöpfer komplexer, lebendiger Welten gemacht. Durch eine Reihe von von der Kritik gefeierten Spielen, darunter die Grand Theft Auto-Reihe, die Red Dead Redemption-Reihe, die Max Payne-Reihe, Bully, L.A. Noire, die Midnight Club-Reihe und The Warriors, hat Rockstar Games dazu beigetragen, interaktive Unterhaltung ins Zentrum der modernen Kultur zu rücken. Folgen Sie Rockstar Games auf X, Instagram, YouTube, Facebook, Twitch, Discord, WhatsApp und TikTok.

Über Take-Two Interactive Software

Take-Two Interactive Software, Inc. mit Hauptsitz in New York City ist ein führender Entwickler, Publisher und Vermarkter von interaktiver Unterhaltung für Verbraucher rund um den Globus. Wir entwickeln und veröffentlichen Produkte vor allem über Rockstar Games, 2K und Zynga. Unsere Strategie besteht darin, erfolgreiche Unterhaltungserlebnisse zu entwickeln, die wir über eine Vielzahl solider Geschäftsmodelle auf allen für unser Publikum relevanten Plattformen bereitstellen. Unsere drei Grundpfeiler Kreativität, Innovation und Effizienz sind für uns richtungsweisend bei unserem Bestreben, faszinierende Erlebnisse von höchster Qualität für unsere Kunden zu schaffen. Die Stammaktien des Unternehmens werden an der NASDAQ unter dem Kürzel TTWO öffentlich gehandelt. Weitere Informationen zu unserem Unternehmen und unseren Produkten erhalten Sie auf unserer Website unter http://www.take2games.com.

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Warnhinweis zu zukunftsgerichteten Aussagen

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, einschließlich Aussagen bezüglich der Geschäftsaussichten von Take-Two Interactive Software, Inc. ("Take-Two", das "Unternehmen", "wir", "uns" oder ähnliche Pronomen), gelten als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der US-amerikanischen Wertpapiergesetze und lassen sich anhand von Begriffen wie "geht davon aus", "glaubt", "schätzt", "erwartet", "beabsichtigt", "plant", "potenziell", "prognostiziert", "projiziert", "strebt an", "sollte", "wird" oder durch Begriffe ähnlicher Bedeutung gekennzeichnet. Sie umfassen unter anderem Aussagen bezüglich der Aussichten für unsere zukünftige geschäftliche und finanzielle Entwicklung. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf den derzeitigen Einschätzungen unseres Managements sowie auf dessen Annahmen, die auf den ihm derzeit vorliegenden Informationen basieren. Derartige Aussagen sind naturgemäß mit Unsicherheiten, Risiken und schwer vorhersehbaren Veränderungen der Rahmenbedingungen verbunden. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können aufgrund einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten in erheblichem Maße von diesen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Hierzu zählen Risiken im Zusammenhang mit der rechtzeitigen Veröffentlichung und der breiten Marktakzeptanz unserer Spiele; das mit internationalen Geschäftsaktivitäten verbundene Risiko, unter anderem infolge unvorhergesehener geopolitischer Ereignisse; die Auswirkungen von Zinsänderungen durch die Federal Reserve und andere Zentralbanken, unter anderem auf unser kurzfristiges Investmentportfolio; die Auswirkungen der Inflation; Schwankungen der Wechselkurse; unsere Abhängigkeit von wichtigen Führungskräften und Mitarbeitern in der Produktentwicklung; unsere Abhängigkeit von unseren NBA 2K- und Grand Theft Auto-Produkten sowie unsere Fähigkeit, weitere erfolgreiche Titel zu entwickeln; unsere Fähigkeit, Chancen auf der PlayStation5 und der Xbox Series X|S zu nutzen; Faktoren, die unser Mobilgeschäft beeinflussen, wie beispielsweise die Kosten für die Spielerakquise; sowie die Fähigkeit, ein akzeptables Preisniveau für unsere Spiele aufrechtzuerhalten.

Weitere wichtige Faktoren und Informationen finden Sie in dem jüngsten Jahresbericht des Unternehmens auf Formular 10-K, einschließlich der im Abschnitt "Risikofaktoren" zusammengefassten Risiken, im jüngsten Quartalsbericht des Unternehmens auf Formular 10-Q sowie in den anderen periodischen Einreichungen des Unternehmens bei der SEC, die unter folgender Adresse abgerufen werden können: www.take2games.com. Diese zukunftsgerichteten Aussagen gelten vorbehaltlich der vorstehenden Warnhinweise und gelten nur zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

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