LONDON, Ontario, June 25, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc ("Aduro" oder das "Unternehmen") (Nasdaq: ADUR) (TSX: ACT) (FSE: 9D5), ein Unternehmen im Bereich sauberer Technologien, das die Kraft der Chemie nutzt, um minderwertige Rohstoffe wie Kunststoffabfälle, Schwerbitumen und erneuerbare Öle in Ressourcen für das 21. Jahrhundert umzuwandeln, hat heute bekannt gegeben, dass es im Anschluss an seine früheren Pressemitteilungen vom 10. Juni 2026 und 15. Juni 2026 eine nicht vermittelte Privatplatzierung mit einem Bruttoerlös von 9.155.940,80 CAD (6.564.810,21 USD) aus dem Verkauf von 431.884 Stammaktien (die " LIFE-Aktien") zu einem Preis von 21,20 CAD (15,20 USD) pro LIFE-Aktie (das "LIFE-Angebot") im Rahmen der LIFE-Ausnahmeregelung (wie hierin definiert) abgeschlossen hat.

Vorbehaltlich der Einhaltung der geltenden aufsichtsrechtlichen Anforderungen und gemäß dem National Instrument 45-106 - Prospektbefreiungen ("NI 45-106") wurde das LIFE-Angebot an Käufer mit Wohnsitz in allen Provinzen Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, gemäß der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten nach Teil 5A von NI 45-106 und der Coordinated Blanket Order 45-935 - Ausnahmen von bestimmten Bedingungen der Finanzierungsausnahme für börsennotierte Emittenten der kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden (die "LIFE-Ausnahme") an Käufer mit Wohnsitz in allen Provinzen Kanadas, mit Ausnahme von Quebec, angeboten. Die im Rahmen des LIFE-Angebots gemäß der LIFE-Ausnahmeregelung angebotenen Wertpapiere unterliegen keinen Weiterverkaufsbeschränkungen gemäß den geltenden kanadischen Wertpapiergesetzen.

Das geänderte und neu gefasste Emissionsprospekt der Gesellschaft vom 15. Juni 2026 (der "Emissionsprospekt") im Zusammenhang mit dem LIFE-Angebot ist im Profil der Gesellschaft auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca sowie auf der Website der Gesellschaft unter www.adurocleantech.com verfügbar.

Das Unternehmen beabsichtigt, den Nettoerlös aus der LIFE-Emission wie im Emissionsprospekt beschrieben zu verwenden, unter anderem für die Technologieentwicklung, Vermarktungsmaßnahmen, Betriebskapital und allgemeine Unternehmenszwecke.

Im Zusammenhang mit der LIFE-Emission zahlte das Unternehmen gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen und den Anforderungen der Toronto Stock Exchange Vermittlerprovisionen in Höhe von insgesamt 539.994,53 CAD an berechtigte Vermittler. Bestimmte Insider des Unternehmens haben an der LIFE-Emission teilgenommen. Die Beteiligung von Insidern stellt eine "Transaktion mit nahestehenden Personen" im Sinne des Multilateral Instrument 61-101 - Schutz von Minderheitsaktionären bei Sondergeschäften ("MI 61-101") dar. Das Unternehmen hat sich auf die geltenden Ausnahmen von den Anforderungen hinsichtlich der formellen Bewertung und der Zustimmung der Minderheitsaktionäre gemäß den Abschnitten 5.5(a) bzw. 5.7(1)(a) der MI 61-101 berufen. Das Unternehmen hat keinen Bericht über wesentliche Änderungen in Bezug auf die Beteiligung von Insidern mehr als 21 Tage vor dem voraussichtlichen Abschluss des LIFE-Angebots eingereicht, da die Einzelheiten und Beträge der Insiderbeteiligung erst kurz vor dem Abschluss endgültig feststanden und das Unternehmen die Transaktion aus triftigen geschäftlichen Gründen so schnell wie möglich abschließen wollte.

Die Toronto Stock Exchange hat das LIFE-Angebot unter Vorbehalt genehmigt. Die endgültige Genehmigung steht weiterhin unter dem Vorbehalt der üblichen Auflagen nach Abschluss der Transaktion. Das Unternehmen hat sich im Zusammenhang mit dem LIFE-Angebot auf die in Abschnitt 602.1 des TSX-Unternehmenshandbuchs festgelegte Ausnahmeregelung berufen.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten dar. Die Wertpapiere wurden und werden nicht gemäß dem US-Wertpapiergesetz von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (das "US-Wertpapiergesetz") oder den Wertpapiergesetzen einzelner Bundesstaaten registriert und dürfen weder innerhalb der Vereinigten Staaten noch an US-Personen angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind gemäß dem US-Wertpapiergesetz und den geltenden Wertpapiergesetzen der einzelnen Bundesstaaten registriert oder es liegt eine Ausnahme von dieser Registrierungspflicht vor.

Alle in dieser Pressemitteilung angegebenen Währungsumrechnungen basieren auf dem von der Bank of Canada am 9. Juni 2026 veröffentlichten Wechselkurs von 1 US-Dollar = 1,3947 kanadischen Dollar.

Über Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies entwickelt patentierte Technologien auf Wasserbasis, um Kunststoffabfälle chemisch zu recyceln, Schweröl und Bitumen in leichteres, wertvolleres Öl umzuwandeln sowie nachwachsende Öle in hochwertigere Kraftstoffe oder erneuerbare Chemikalien zu verwandeln. Die Hydrochemolytic-Technologie des Unternehmens basiert auf Wasser als wichtigstem Wirkstoff in einer chemischen Plattform, die bei relativ niedrigen Temperaturen und Kosten arbeitet. Dieser bahnbrechende Ansatz wandelt geringwertige Rohstoffe in Ressourcen für das 21. Jahrhundert um.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Abe Dyck, Head of Corporate Development / Investor Relations

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der geltenden US-amerikanischen Wertpapiergesetze sowie "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze (zusammenfassend als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet). Zu den zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zählen unter anderem Aussagen bezüglich der beabsichtigten Verwendung der Erlöse aus dem LIFE-Angebot, des Erhalts der endgültigen Genehmigung durch die Toronto Stock Exchange sowie der Geschäftspläne, Vermarktungsaktivitäten, Technologieentwicklungsinitiativen und strategischen Ziele des Unternehmens. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den aktuellen Erwartungen, Schätzungen, Annahmen und Einschätzungen der Unternehmensleitung, einschließlich Annahmen hinsichtlich der Fähigkeit des Unternehmens, die Erlöse aus der LIFE-Emission wie vorgesehen einzusetzen, des Erhalts aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen sowie der weiteren Weiterentwicklung der Geschäfts- und Technologieprogramme des Unternehmens. Wenn in dieser Pressemitteilung Begriffe wie "erwarten", "beabsichtigen", "voraussehen", "glauben", "könnte", "wird" und ähnliche Ausdrücke verwendet werden, dienen diese dazu, zukunftsgerichtete Aussagen zu kennzeichnen. Diese zukunftsgerichteten Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit zum Ausdruck gebrachten abweichen, einschließlich Risiken im Zusammenhang mit den Marktbedingungen, die Fähigkeit des Unternehmens, seine Geschäftspläne umzusetzen, die Entwicklung und Vermarktung seiner Technologien, behördliche Genehmigungen sowie weitere Risiken, die unter der Überschrift "Risikofaktoren" in den fortlaufenden Offenlegungsdokumenten des Unternehmens beschrieben sind, die unter dem Unternehmensprofil auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter https://www.sec.gov eingereicht wurden. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf den Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren oder zu ändern, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht vorgeschrieben. Den Lesern wird geraten, kein unangemessenes Vertrauen in zukunftsgerichtete Aussagen zu setzen.