St George Mining sichert sich 60 Millionen AUD - Hancock Prospecting baut Engagement bei Seltenen Erden weiter aus

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Frisches Kapital und die verstärkte Unterstützung durch Hancock Prospecting von Gina Rinehart bringen das brasilianische Araxá-Projekt einen entscheidenden Schritt näher an die Entwicklung.

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) hat sich im Rahmen einer institutionellen Kapitalerhöhung frisches Kapital in Höhe von 60 Millionen AUD gesichert, um die Entwicklung seines Seltene-Erden- und Niob-Projekts Araxá in Brasilien zu beschleunigen. Als Ankerinvestor tritt erneut Hancock Prospecting von Gina Rinehart auf und unterstreicht damit das Vertrauen in die Strategie des Unternehmens, sich als neuer westlicher Lieferant kritischer Rohstoffe zu etablieren.

Die am Mittwoch bekannt gegebene Finanzierung stieß bei bestehenden institutionellen Investoren auf großes Interesse und verschafft St George die finanziellen Mittel, um Machbarkeitsstudien und zentrale Entwicklungsarbeiten am Araxá-Projekt zügig voranzutreiben. Das Projekt zählt zu den fortgeschrittensten Seltene-Erden- und Niob-Vorhaben außerhalb Chinas.

Hancock Prospecting beteiligt sich mit 20 Millionen AUD an der Platzierung und zeichnet 200 Millionen neue Aktien. Nach Abschluss der Kapitalmaßnahme wird die Bergbaugesellschaft rund 10,5% an St George halten und ihre Position als größter Aktionär weiter ausbauen.

Die Investition erweitert zugleich das wachsende Portfolio von Hancock Prospecting im Bereich kritischer Rohstoffe. Jüngste Beteiligungen zeigen, dass Gina Rinehart ihr Engagement in Unternehmen aus den Bereichen Seltene Erden und strategische Metalle kontinuierlich ausbaut. Hintergrund sind die steigenden Erwartungen, dass die Nachfrage nach diesen Rohstoffen weiter zunehmen wird, da Regierungen und Industrie ihre Lieferketten für Elektrofahrzeuge, erneuerbare Energien und Verteidigungsanwendungen zunehmend diversifizieren.

St George wird die Mittel über eine zweistufige Kapitalerhöhung zu einem Ausgabepreis von 0,10 AUD je Aktie einwerben. Insgesamt sollen 600 Millionen neue Aktien ausgegeben werden. Die erste Tranche umfasst rund 42,4 Millionen AUD und erfolgt im Rahmen der bestehenden Platzierungskapazität des Unternehmens. Die zweite Tranche über 17,6 Millionen AUD steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Aktionäre auf einer außerordentlichen Hauptversammlung im Juli. Der Ausgabepreis entspricht einem Abschlag von 9,1% auf den vorherigen Schlusskurs sowie einem moderaten Abschlag auf den volumengewichteten Durchschnittskurs der vergangenen Handelstage.

Das Management plant, den Emissionserlös vor allem für die Weiterentwicklung des Araxá-Projekts einzusetzen. Dazu gehören Ingenieurstudien, technische Optimierungen sowie weitere Arbeiten, die für eine spätere Investitionsentscheidung erforderlich sind. Nach Einschätzung des Unternehmens ermöglicht die Finanzierung eine beschleunigte Projektentwicklung - zu einem Zeitpunkt, an dem Regierungen in Nordamerika, Europa und Asien verstärkt nach alternativen Bezugsquellen für Seltene Erden und Niob außerhalb traditioneller Lieferländer suchen.

Das Araxá-Projekt befindet sich im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais, einer der bedeutendsten Bergbauregionen des Landes. Die Lage bietet Zugang zu bestehender Infrastruktur, qualifizierten Fachkräften und einem etablierten Bergbau-Ökosystem. Darüber hinaus beginnt die hochgradige Mineralisierung bereits oberflächennah - ein Merkmal, das den späteren Minenbau vereinfachen und den Kapitalbedarf im Vergleich zu tiefer liegenden oder technisch anspruchsvolleren Lagerstätten reduzieren könnte.

Seltene Erden gewinnen weltweit zunehmend an Bedeutung, da sie unverzichtbare Bestandteile von Permanentmagneten für Elektrofahrzeuge, Windkraftanlagen, Robotik und moderne Verteidigungssysteme sind. Niob wird vor allem zur Festigkeitssteigerung von Stahl eingesetzt, findet aber auch zunehmend Anwendung in Batterietechnologien und spezialisierten Industrielegierungen.

Vor diesem Hintergrund stehen neue Projekte, die westliche Märkte mit diesen strategischen Rohstoffen versorgen können, verstärkt im Fokus der Investoren. Gleichzeitig bemühen sich zahlreiche Staaten darum, ihre Abhängigkeit von stark konzentrierten globalen Lieferketten zu verringern.

Für St George stellt die erfolgreiche Kapitalaufnahme zudem ein wichtiges Signal des Vertrauens institutioneller Investoren dar - insbesondere in einem Marktumfeld, in dem Finanzierungen für kleinere Bergbauunternehmen deutlich selektiver geworden sind. Mit 60 Millionen AUD zusätzlichem Kapital verfügt das Unternehmen über erheblich mehr finanziellen Spielraum, um technische Studien ohne kurzfristigen weiteren Finanzierungsbedarf voranzutreiben. Die Aufstockung der Beteiligung durch Hancock Prospecting dürfte von vielen Marktteilnehmern zudem als Vertrauensbeweis für das langfristige Potenzial des Projekts gewertet werden.

Auch für Hancock Prospecting besitzt die Investition strategische Bedeutung. Das privat geführte Unternehmen ist zwar vor allem als einer der größten Eisenerzproduzenten Australiens bekannt, hat sein Engagement im Bereich kritischer Rohstoffe in den vergangenen Jahren jedoch kontinuierlich ausgebaut. Die Entscheidung, die Beteiligung an St George weiter zu erhöhen, passt zu dieser Diversifizierungsstrategie und verdeutlicht das wachsende kommerzielle Interesse an Rohstoffen, die für moderne Industrie, Energiewende und Verteidigungstechnologien als unverzichtbar gelten.

Bis zu einer möglichen Produktion sind jedoch noch mehrere wichtige Meilensteine zu erreichen. Die zweite Tranche der Kapitalerhöhung muss zunächst von den Aktionären genehmigt werden. Darüber hinaus muss das Araxá-Projekt die laufenden Machbarkeitsstudien, Genehmigungsverfahren sowie die spätere Projektfinanzierung erfolgreich abschließen, bevor mit dem Bau begonnen werden kann. Wie bei allen Bergbauprojekten werden die Wirtschaftlichkeit und der Erfolg letztlich von Faktoren wie den Rohstoffpreisen, den Investitionskosten und der erfolgreichen Umsetzung abhängen.

Dennoch beseitigt die jüngste Finanzierung eine wesentliche kurzfristige Hürde. Mit gesicherter institutioneller Unterstützung und einem weiter ausgebauten Engagement von Hancock Prospecting startet St George Mining in die nächste Entwicklungsphase mit einer deutlich stärkeren Finanzbasis und wachsender Unterstützung aus dem Kapitalmarkt, während das Unternehmen sein Ziel verfolgt, sich als bedeutender neuer Lieferant von Seltenen Erden und Niob für die internationalen Märkte zu etablieren.

Quellen

https://cdn-api.markitdigital.com/apiman-gateway/ASX/asx-research/1.0/file/2924-03100976-6A1329740&v=undefined

https://www.afr.com/markets/equity-markets/gina-rinehart-snags-us1b-stake-in-spacex-ipo-20260615-p606yg

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St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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Enthaltene Werte: AU000000SGQ8