Analysten sehen mehr als 200% Kurspotenzial für St George Mining - Araxá Projekt gewinnt weiter an Dynamik

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Neue Research-Studie unterstreicht das wachsende Vertrauen in das brasilianische Seltene-Erden- und Niobium-Projekt. Die Finanzierung steht, zahlreiche wichtige Entwicklungsschritte rücken näher.

St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) erhält erneut Rückenwind von Evolution Capital. Das Research-Haus bekräftigt seine Speculative Buy-Empfehlung und bestätigt ein 12-Monats-Kursziel von 0,34 AUD je Aktie - mehr als 200% über dem jüngsten Aktienkurs von 0,11 AUD. Die aktualisierte Studie spiegelt das zunehmende Vertrauen wider, dass das Vorzeigeprojekt Araxá Seltene Erden & Niobium in Brasilien nach den jüngsten Finanzierungsmaßnahmen, technischen Fortschritten und strategischen Partnerschaften in eine deutlich risikoärmere Entwicklungsphase eingetreten ist.

Die Analysten verweisen auf eine Reihe von Entwicklungen, die das Investmentprofil des Unternehmens in den vergangenen Monaten deutlich verbessert haben. Besonders hervorheben sie die erfolgreich abgeschlossene Kapitalerhöhung über 60 Millionen AUD, durch die St George voraussichtlich über mehr als 100 Millionen AUD an liquiden Mitteln verfügen wird. Nach Einschätzung von Evolution Capital reduziert diese Finanzierung das kurzfristige Finanzierungsrisiko erheblich und ermöglicht es dem Unternehmen, mehrere Entwicklungsprogramme parallel statt nacheinander voranzutreiben.

Mit der gesicherten Finanzierung kann St George nun die Bohrprogramme, Pilotanlagen, Genehmigungsverfahren, Ingenieurstudien sowie weitere Grundstücksakquisitionen rund um das Araxá-Projekt beschleunigen. Die Studie hebt zudem hervor, dass Hancock Prospecting im Rahmen der Kapitalerhöhung seinen Anteil auf rund 10,5% ausgebaut hat. Die Beteiligung wird als bedeutendes Vertrauenssignal eines der renommiertesten Bergbauinvestoren Australiens gewertet.

Die Bewertung von Evolution Capital basiert auf einem risikobereinigten Kapitalwert (Net Present Value) von rund 1,58 Milliarden AUD für das Araxá-Projekt. Dabei wurden konservative langfristige Annahmen für die Rohstoffpreise zugrunde gelegt. Obwohl die Bewertung weiterhin einen deutlichen Risikoabschlag für die Projektentwicklung enthält, sind die Analysten der Ansicht, dass die jüngsten operativen Fortschritte eine geringere Risikoeinschätzung gegenüber früheren Bewertungen rechtfertigen.

Zu den wichtigsten Kurstreibern zählen die positiven ersten Ergebnisse der metallurgischen Testarbeiten. Die bisherigen Aufbereitungstests lieferten ein Niobium-Konzentrat mit einem Gehalt von rund 40% Nb2O5, wobei die Ausbringungsraten weitgehend mit vergleichbaren Lagerstätten übereinstimmen. Gleichzeitig konnte ein separates Seltene-Erden-Konzentrat hergestellt werden - ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer möglichen zweigleisigen Produktionsstrategie.

Gleichzeitig betonen die Analysten, dass bis zu einer potenziellen kommerziellen Produktion noch verschiedene technische Meilensteine erreicht werden müssen. Dazu zählen unter anderem Locked-Cycle-Tests, Pilotanlagen sowie weiterführende Raffinationsstudien, um Rückgewinnungsraten zu bestätigen, Verunreinigungen zu reduzieren und das Prozessdesign weiter zu optimieren. Diese Arbeiten sollen in den kommenden Monaten erfolgen und dürften von Investoren aufmerksam verfolgt werden.

Neben den technischen Fortschritten hebt Evolution Capital auch das wachsende Netzwerk strategischer Partnerschaften hervor, das die Projektrisiken weiter reduziert. St George arbeitet unter anderem mit dem spanischen Ingenieurunternehmen Técnicas Reunidas an der Bewertung moderner Seltene-Erden-Aufbereitungstechnologien sowie mit Boston Metal an innovativen Verfahren zur Niobium-Veredelung. Gemeinsam mit bestehenden Partnerschaften in Brasilien und den USA könnten diese Kooperationen die zukünftigen Verarbeitungsmöglichkeiten erweitern und den Zugang zu westlichen Lieferketten für kritische Rohstoffe stärken.

Auch die Bohrergebnisse liefern nach Einschätzung der Analysten weiterhin positive Signale. Die jüngsten Bohrungen konnten die Mineralisierung über die bisherigen Ressourcengrenzen hinaus erweitern und mehrere mächtige hochgradige Abschnitte bestätigen. Evolution Capital sieht deshalb das Potenzial, dass die Ressource langfristig auf mehr als 100 Millionen Tonnen anwachsen könnte. Ob dieses Ziel erreicht wird, hängt jedoch von den weiteren Explorationsergebnissen ab.

Im internationalen Vergleich sehen die Analysten das Araxá-Projekt bereits heute gut positioniert. Die derzeitigen Erzgehalte zählen zu den höchsten unter den bekannten Seltene-Erden-Entwicklungsprojekten. Gleichzeitig liegt der Unternehmenswert von St George Mining - gemessen an den enthaltenen Seltene-Erden-Ressourcen - weiterhin deutlich unter vielen vergleichbaren börsennotierten Unternehmen. Evolution Capital geht davon aus, dass sich diese Bewertungslücke mit zunehmendem Projektfortschritt und weiteren technischen Erfolgen schrittweise schließen könnte.

Zusätzliche Unterstützung erhält die Entwicklung durch die Ernennung des weltweit tätigen Ingenieurunternehmens Worley als technischen Berater. Worley wird das Unternehmen bei Ingenieurleistungen, Machbarkeitsstudien und der Projektplanung unterstützen und damit den Übergang von der Exploration in die Entwicklungsphase begleiten.

Nach Einschätzung von Evolution Capital haben die jüngsten Fortschritte die Position von St George Mining deutlich gestärkt. Mit einer gesicherten Finanzierung, namhaften strategischen Investoren, einer wachsenden Ressource, positiven metallurgischen Ergebnissen sowie zahlreichen erwarteten Meilensteinen innerhalb der kommenden zwölf Monate sehen die Analysten erhebliches Wertsteigerungspotenzial - vorausgesetzt, das Unternehmen setzt seine Entwicklungsstrategie weiterhin erfolgreich um.