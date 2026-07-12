Europa braucht mehr als Seltene Erden - warum Brasilien zum strategischen Partner wird

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Mit der beschleunigten Strategie der Europäischen Union zum Aufbau unabhängiger Lieferketten für kritische Rohstoffe entwickelt sich Brasilien zunehmend zu einem strategischen Industriepartner. Davon könnten Unternehmen wie St George Mining profitieren, die Seltene Erden- und Niob-Projekte gemeinsam mit nachgelagerten Verarbeitungskapazitäten vorantreiben.

Ein strategischer Wandel über den Rohstoffimport hinaus

Europas Wettlauf um kritische Rohstoffe dreht sich längst nicht mehr ausschließlich um die Erschließung neuer Minen. Geopolitische Spannungen, Lieferkettenunterbrechungen und die wachsende Bedeutung von Verteidigungs- und Hochtechnologien haben die Prioritäten grundlegend verändert. Im Fokus stehen heute verlässliche Partner, die nicht nur strategische Rohstoffe liefern, sondern auch Verarbeitungskompetenz, technologische Zusammenarbeit und langfristige industrielle Partnerschaften ermöglichen.

Diese Entwicklung wurde jüngst beim Investitionsforum der Europäischen Union und Brasiliens in Brasília unterstrichen. Vertreter beider Seiten beschrieben das geplante Mercosur-EU-Abkommen nicht als klassisches Freihandelsabkommen, sondern als Grundlage für eine vertiefte industrielle Zusammenarbeit.

Das Ziel geht weit über höhere Rohstoffimporte hinaus. Europa strebt widerstandsfähige Lieferketten an, die auf gemeinsamen Standards, stabilen Investitionsbedingungen und lokaler Wertschöpfung basieren. Damit positioniert sich Brasilien als einer der wichtigsten strategischen Partner der EU in Lateinamerika.

Brasiliens Rohstoffpotenzial rückt stärker in den Fokus

Brasilien gilt seit Langem als rohstoffreiches Land. Die jüngsten Entwicklungen deuten jedoch darauf hin, dass das Land künftig eine deutlich größere Rolle auf den globalen Märkten für kritische Mineralien spielen könnte.

Der EU-Kommissar für internationale Partnerschaften, Jozef Síkela, stellte kürzlich einen Ansatz vor, der Investitionen in brasilianische Verarbeitungsanlagen priorisiert, anstatt lediglich unverarbeitete Mineralkonzentrate zu importieren. Diese Strategie unterstützt Brasiliens Ziel, mehr Wertschöpfung im eigenen Land zu erzielen, und hilft Europa gleichzeitig dabei, seine Abhängigkeit von stark konzentrierten Lieferketten zu verringern.

Neben kritischen Rohstoffen umfasst die Zusammenarbeit inzwischen auch digitale Infrastruktur, erneuerbare Energien und die Verteidigungsindustrie - ein Zeichen dafür, dass die Beziehungen zwischen beiden Regionen zunehmend strategischen Charakter annehmen.

Für Investoren ergeben sich daraus interessante Perspektiven. Unternehmen, die hochwertige Produkte aus Seltenen Erden und Niob liefern und sich gleichzeitig in westliche Wertschöpfungsketten integrieren können, könnten von einem zunehmend attraktiven Marktumfeld profitieren.

Kritische Rohstoffe rücken ins Zentrum der Industriepolitik

Seltene Erden sind heute unverzichtbar für moderne Volkswirtschaften. Sie bilden die Grundlage für Permanentmagnete, die in Elektrofahrzeugen, Offshore-Windkraftanlagen, Robotik, Unterhaltungselektronik und einer stetig wachsenden Zahl militärischer Anwendungen eingesetzt werden.

Auch Niob gewinnt kontinuierlich an strategischer Bedeutung. Das Metall erhöht die Festigkeit hochleistungsfähiger Stähle für Infrastruktur-, Luft- und Raumfahrt- sowie Verteidigungsanwendungen und findet zugleich zunehmend Einsatz in modernen Batterietechnologien.

Nachdem die Pandemie und geopolitische Krisen die Verwundbarkeit globaler Lieferketten offengelegt haben, zählt die langfristige Sicherung zuverlässiger Bezugsquellen für Seltene Erden und Niob inzwischen zu den industriepolitischen Prioritäten Europas - weit über den klassischen Bergbausektor hinaus.

Dieser strategische Wandel verändert zunehmend auch die Kapitalströme innerhalb des globalen Marktes für kritische Mineralien.

St George Mining entwickelt sich im richtigen Marktumfeld

Zu den Unternehmen, die von diesem strukturellen Wandel profitieren könnten, zählt St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8). Das Araxá-Projekt für Seltene Erden und Niob im brasilianischen Bundesstaat Minas Gerais gewinnt mit dem Fortschreiten der Projektentwicklung weiter an Dynamik.

Das Projekt verbindet Größe, Erzgehalt und hervorragende Infrastruktur - eine Kombination, die bei aufstrebenden Seltene-Erden-Projekten nur selten anzutreffen ist. Die aktuelle JORC-konforme Mineralressource umfasst 70,91 Millionen Tonnen mit einem durchschnittlichen Gehalt von 4,06% Gesamt-Seltenerdoxiden sowie einer bedeutenden Niob-Ressource. Damit zählt Araxá zu den hochgradigsten Hartgesteinslagerstätten für Seltene Erden weltweit.

Gleichzeitig erweitert das laufende Bohrprogramm die Mineralisierung über die bisherigen Ressourcengrenzen hinaus. Zahlreiche hochgradige Bohrabschnitte stützen die Erwartung, dass die Ressource mit weiteren Bohrergebnissen künftig nochmals wachsen könnte.

Aufbau einer vollständigen Wertschöpfungskette

Eine hochwertige Ressource allein reicht heute nicht mehr aus, um sich im Markt für kritische Rohstoffe abzuheben. Investoren achten zunehmend darauf, ob Unternehmen den Übergang von der Exploration zur kommerziellen Produktion erfolgreich bewältigen können.

Genau hier hat St George Mining im Jahr 2026 deutliche Fortschritte erzielt.

Durch eine stark überzeichnete Kapitalerhöhung über 60 Millionen australische Dollar verfügt das Unternehmen inzwischen über mehr als 100 Millionen australische Dollar für weitere Bohrprogramme, Machbarkeitsstudien, Pilotanlagen und Genehmigungsverfahren. Damit wurde das kurzfristige Finanzierungsrisiko erheblich reduziert und mehrere technische Arbeitsprogramme können parallel umgesetzt werden.

Von besonderer Bedeutung ist zudem der Fokus auf Metallurgie und Weiterverarbeitung.

Erste Aufbereitungstests lieferten vielversprechende Ergebnisse hinsichtlich der Niob-Konzentratqualität. Parallel dazu sollen Pilotanlagen zur Verarbeitung im Laufe des Jahres weiterentwickelt werden. Diese Fortschritte reduzieren schrittweise eine der größten Herausforderungen für neue Seltene-Erden-Projekte: die Fähigkeit, dauerhaft marktfähige Produkte in gleichbleibender Qualität herzustellen.

Darüber hinaus hat St George Partnerschaften aufgebaut, die eng mit den industriepolitischen Zielen Europas übereinstimmen. Die Zusammenarbeit mit dem spanischen Ingenieurunternehmen Técnicas Reunidas eröffnet Zugang zu modernen Technologien für die Verarbeitung Seltener Erden und knüpft an Europas entstehende Lieferkette für Permanentmagnete an. Gleichzeitig untersucht Boston Metal innovative Verfahren zur Niob-Verarbeitung, die sowohl Effizienz als auch Nachhaltigkeit verbessern könnten. Weitere Kooperationen in Brasilien und den USA erweitern zusätzlich die Möglichkeiten für die spätere Vermarktung und Weiterverarbeitung.

Mit der Ernennung des internationalen Ingenieurkonzerns Worley zum technischen Berater vollzieht das Unternehmen zudem den Übergang von der Explorationsphase hin zur technischen Projektentwicklung und stärkt damit die Glaubwürdigkeit des Projekts.

Europas Strategie könnte Projekte mit integrierter Wertschöpfung bevorzugen

Die vertiefte Zusammenarbeit Europas mit Brasilien verdeutlicht einen grundlegenden Wandel im Umgang mit kritischen Rohstoffen. Statt lediglich den Zugang zu Rohstoffen zu sichern, streben Regierungen heute integrierte Wertschöpfungsketten an, die Bergbau, Raffination, moderne Verarbeitungstechnologien und industrielle Fertigung miteinander verbinden.

Projekte, die sich in dieses umfassende industrielle Konzept einfügen, dürften in den kommenden Jahren verstärkt strategische Aufmerksamkeit erhalten.

Vor diesem Hintergrund scheint St George Mining gut aufgestellt zu sein. Eine große und weiter wachsende Ressource, kontinuierliche Fortschritte in der Metallurgie, eine gestärkte Finanzbasis, zunehmende Partnerschaften entlang der Wertschöpfungskette in mehreren Regionen sowie der konsequente Fortschritt in Richtung Projektentwicklung positionieren das Unternehmen als einen der aussichtsreicheren Akteure im wachsenden brasilianischen Markt für kritische Mineralien.

Je intensiver Europa seine strategische Zusammenarbeit mit Brasilien ausbaut, desto stärker könnten Unternehmen profitieren, die nicht nur kritische Rohstoffe liefern, sondern zugleich langfristige industrielle Partnerschaften ermöglichen und damit einen wichtigen Beitrag zur Diversifizierung globaler Lieferketten leisten.

Quellen

https://www.globaltimes.cn/page/202606/1364474.shtml

https://www.reuters.com/world/china/eu-courts-brazil-strategic-partner-global-race-critical-minerals-2026-06-22/

https://rareearthexchanges.com/news/europe-joins-race-for-rare-earths-in-brazil/

https://mineralfunds.com/eu-pitches-brazil-a-more-beneficial-rare-earths-deal-than-us-or-china/

https://www.stgm.com.au/

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

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Enthaltene Werte: AU000000SGQ8