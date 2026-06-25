Monterrey/Mexico City - Bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat Mexiko gegen Tschechien mit 3:0 gewonnen. In der parallel ausgetragenen Partie gewann Südafrika gegen Südkorea mit 1:0.



Mexiko stand schon vorher als Sieger von WM-Gruppe A fest, Südafrika ist nun als Gruppenzweiter ebenfalls sicher im Sechzehntelfinale, Südkorea muss als Dritter auf ein Weiterkommen hoffen. Für Tschechien ist die WM dagegen schon sicher zu Ende.



In der Partie Mexiko gegen Tschechien hatte es das Gastgeberland in der ersten Halbzeit ruhig angehen lassen. Tschechien hingegen musste gewinnen, um sich eine Chance auf das Weiterkommen zu bewahren, konnte jedoch keine hochkarätigen Chancen herausspielen.



In der zweiten Halbzeit erhöhte Tschechien den Druck und stand höher, was Mexiko die Möglichkeit gab, Fehler auszunutzen. In der 55. Minute brachte Mateo Chavez die Mexikaner in Führung, nachdem Tschechien den Ball auf Höhe der Mittellinie verloren hatte.



Mexiko nutzte die sich bietenden Räume weiter brutal aus und erhöhte in der 61. Minute durch Julian Quinones auf 2:0. Kurz vor dem Schlusspfiff setzte Alvaro Fidalgo den Schlusspunkt: Nach einem langen Ball von Ochoa über die rechte Außenbahn legte Alvarado quer, und Fidalgo traf zum 3:0-Endstand.



Mit dem Abschluss von WM-Gruppe A steht nun auch das erste Sechzehntelfinale komplett fest: Am Sonntag wird Südafrika gegen Kanada um den Einzug ins Achtelfinale spielen. Mexiko, das war vorher schon klar, wird am 30. Juni gegen einen Drittplatzierten aus den Gruppen C, E, F, H oder I antreten.





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