Basellandschaftliche Kantonalbank / Schlagwort(e): Personalie

Personelle Veränderung in der Geschäftsleitung der BLKB



25.06.2026 / 06:54 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

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Der CFO der BLKB, Luca Pertoldi, hat sich nach rund fünf Jahren in der Geschäftsleitung der BLKB entschieden, per Ende Juni 2026 zurückzutreten. Per 1. Juli übernimmt der stellvertretende Leiter des Geschäftsbereichs Finanz- & Riskmanagement, Pascal Berli, interimistisch die CFO-Aufgabe. Der Nachfolgeprozess wird nun gestartet. Liestal, 25. Juni 2026 Nach rund fünf Jahren in der Geschäftsleitung der BLKB hat sich Luca Pertoldi, CFO und Leiter des Geschäftsbereichs Finanz- & Riskmanagement, entschieden, als CFO per Ende Juni 2026 zurückzutreten. Er wird künftig als interner Berater mit dem Schwerpunkt auf strategischen Projekten zu Profitabilität und Ertragssteigerung für die BLKB tätig sein und dabei direkt an CEO Alexandra Scriba berichten. Luca Pertoldi bleibt weiterhin Verwaltungsrat der radicant holding ag (radicant) und begleitet die BLKB-Mehrheitsbeteiligung auf deren Weg zur geplanten Liquidation.



Per 1. Juli 2026 übernimmt der stellvertretende Leiter des Geschäftsbereichs Finanz- & Riskmanagement, Pascal Berli, interimistisch die Aufgaben des CFO. Pascal Berli ist seit rund fünf Jahren für die BLKB tätig und bringt fundiertes Know-how sowie breite Erfahrung aus dem Bereich Finanzen und Risikomanagement ein. Der Nachfolgeprozess für die CFO-Funktion und Leitung des Geschäftsbereichs Finanz- & Riskmanagement wird nun gestartet.



«Nach zuletzt intensiven Monaten ist für Luca Pertoldi der richtige Moment gekommen, sich Zeit für eine berufliche Neuorientierung zu nehmen. Für die BLKB ist es wichtig, dass Luca Pertoldi für die Bank die wichtigen Arbeiten im Stammhaus zur Profitabilität und Ertragssteigerung fortführt und die Bank weiterhin bei der Aufarbeitung der zurückliegenden Ereignisse rund um radicant unterstützt. Luca Pertoldi hat einen wichtigen Anteil am finanziellen Erfolg der BLKB in den vergangenen Jahren», sagt Alexandra Scriba, CEO der BLKB.



Bankratspräsident Thomas Bauer sagt: «Ich danke Luca Pertoldi für die vertrauensvolle Zusammenarbeit in den zurückliegenden Monaten. Mit seinem Engagement und seiner Kompetenz hat er wichtige Richtungsentscheide der BLKB unterstützt.» Für Rückfragen:

Sandro Spaeth, Telefon +41 61 925 81 53, E-Mail medien@blkb.ch

Alle Informationen finden Sie auf www.blkb.ch/medien . Medienmitteilung (PDF) Mediencenter (Logo und Fotos) Mit rund 1000 Mitarbeitenden, 23 Niederlassungen und einer Bilanzsumme von über 37 Milliarden Franken ist die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) die grösste Bank im Baselbiet und eine der führenden Banken in der Nordwestschweiz. Die Strategie der BLKB ist eng mit dem Leistungsauftrag des Kantons Basel-Landschaft aligniert und hat den langfristigen Erfolg der Bank sowie die Wahrung der Interessen des Kantons als Haupteigner zum Ziel. Die Nähe zu den Kundinnen und Kunden sowie eine nachhaltige Entwicklung der Region stehen im Zentrum. Die BLKB ist Anlage-, Vorsorge- und Unternehmerbank. Sie stellt die finanzielle Gesundheit der Kundinnen und Kunden und die wirtschaftliche Entwicklung der Region ins Zentrum. Nachhaltigkeit liegt im Kern des gesetzlich verankerten Leistungsauftrags als Kantonalbank. Die BLKB hat ein ganzheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit - «Zukunftsorientierung» genannt. Mit ihren Geschäftstätigkeiten, ihrem breiten Engagement und der Verpflichtung zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen leistet die BLKB einen Beitrag zur positiven Entwicklung des Kantons und der Region Nordwestschweiz. Ihren Kundinnen und Kunden bietet sie entsprechende Beratung und passende Finanzprodukte im Bankgeschäft, um nachhaltige Finanzentscheidungen treffen zu können. Die 1864 gegründete öffentlich-rechtliche Anstalt ist börsenkotiert und zu 74 % im Besitz des Kantons Basel-Landschaft, bei dem auch das alleinige Stimmrecht liegt und der gemäss Gesetz für die Verbindlichkeiten der Bank haftet. Die BLKB bildet zusammen mit der radicant ag (vormals radicant bank ag), der radicant business services ag sowie der BLKB Fund Management AG den BLKB-Konzern. Die radicant ag sowie die radicant business services ag hält die BLKB über die radicant holding ag, an der die BLKB eine Mehrheitsbeteiligung hat. Mit dem Rating «AA+» mit Ausblick «stabil» von Standard & Poor's ist die BLKB eine der sichersten Regionalbanken in der Schweiz und in Europa. Folgen Sie uns auf: BLKB BLKB mittendrin blkb_ch BLKB_mittendrin

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