Basellandschaftliche Kantonalbank / Schlagwort(e): Personalie
Der CFO der BLKB, Luca Pertoldi, hat sich nach rund fünf Jahren in der Geschäftsleitung der BLKB entschieden, per Ende Juni 2026 zurückzutreten. Per 1. Juli übernimmt der stellvertretende Leiter des Geschäftsbereichs Finanz- & Riskmanagement, Pascal Berli, interimistisch die CFO-Aufgabe. Der Nachfolgeprozess wird nun gestartet.
Liestal, 25. Juni 2026
Nach rund fünf Jahren in der Geschäftsleitung der BLKB hat sich Luca Pertoldi, CFO und Leiter des Geschäftsbereichs Finanz- & Riskmanagement, entschieden, als CFO per Ende Juni 2026 zurückzutreten. Er wird künftig als interner Berater mit dem Schwerpunkt auf strategischen Projekten zu Profitabilität und Ertragssteigerung für die BLKB tätig sein und dabei direkt an CEO Alexandra Scriba berichten. Luca Pertoldi bleibt weiterhin Verwaltungsrat der radicant holding ag (radicant) und begleitet die BLKB-Mehrheitsbeteiligung auf deren Weg zur geplanten Liquidation.
Für Rückfragen:
Medienmitteilung (PDF)
Mediencenter (Logo und Fotos)
Mit rund 1000 Mitarbeitenden, 23 Niederlassungen und einer Bilanzsumme von über 37 Milliarden Franken ist die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) die grösste Bank im Baselbiet und eine der führenden Banken in der Nordwestschweiz. Die Strategie der BLKB ist eng mit dem Leistungsauftrag des Kantons Basel-Landschaft aligniert und hat den langfristigen Erfolg der Bank sowie die Wahrung der Interessen des Kantons als Haupteigner zum Ziel. Die Nähe zu den Kundinnen und Kunden sowie eine nachhaltige Entwicklung der Region stehen im Zentrum. Die BLKB ist Anlage-, Vorsorge- und Unternehmerbank. Sie stellt die finanzielle Gesundheit der Kundinnen und Kunden und die wirtschaftliche Entwicklung der Region ins Zentrum. Nachhaltigkeit liegt im Kern des gesetzlich verankerten Leistungsauftrags als Kantonalbank. Die BLKB hat ein ganzheitliches Verständnis von Nachhaltigkeit - «Zukunftsorientierung» genannt. Mit ihren Geschäftstätigkeiten, ihrem breiten Engagement und der Verpflichtung zur Reduktion ihrer Treibhausgasemissionen leistet die BLKB einen Beitrag zur positiven Entwicklung des Kantons und der Region Nordwestschweiz. Ihren Kundinnen und Kunden bietet sie entsprechende Beratung und passende Finanzprodukte im Bankgeschäft, um nachhaltige Finanzentscheidungen treffen zu können. Die 1864 gegründete öffentlich-rechtliche Anstalt ist börsenkotiert und zu 74 % im Besitz des Kantons Basel-Landschaft, bei dem auch das alleinige Stimmrecht liegt und der gemäss Gesetz für die Verbindlichkeiten der Bank haftet. Die BLKB bildet zusammen mit der radicant ag (vormals radicant bank ag), der radicant business services ag sowie der BLKB Fund Management AG den BLKB-Konzern. Die radicant ag sowie die radicant business services ag hält die BLKB über die radicant holding ag, an der die BLKB eine Mehrheitsbeteiligung hat. Mit dem Rating «AA+» mit Ausblick «stabil» von Standard & Poor's ist die BLKB eine der sichersten Regionalbanken in der Schweiz und in Europa.
Ende der Adhoc-Mitteilung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Basellandschaftliche Kantonalbank
|Rheinstrasse 7
|4410 Liestal
|Schweiz
|Telefon:
|+41 61 925 93 32
|E-Mail:
|investoren@blkb.ch
|Internet:
|https://www.blkb.ch
|ISIN:
|CH0001473559
|Valorennummer:
|BLKB
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2353460
|Ende der Mitteilung
|/ EQS News-Service
2353460 25.06.2026 CET/CEST