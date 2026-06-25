Liestal - Die Basellandschaftliche Kantonalbank (BLKB) muss sich überraschend einen neuen Finanzchef suchen. Luca Pertoldi tritt per Ende dieses Monats nach rund fünf Jahren zurück. Pascal Berli übernimmt nun die Finanzchef-Funktion interimistisch, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Laut BLKB nimmt Pertoldi sich nach intensiven Monaten Zeit für eine berufliche Neuorientierung. Er bleibe der Kantonalbank jedoch als interner Berater für strategische ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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