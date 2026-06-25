Künstliche Intelligenz wird die Art und Weise verändern, wie Unternehmen arbeiten, Dienstleistungen erbringen und Wertschöpfung organisieren. Die Technologie wird zunehmend als eine generationenprägende Entwicklung betrachtet, deren Auswirkungen weit über den Technologiesektor hinausreichen. Dennoch wird die Diskussion an den Kapitalmärkten häufig auf eine einfache Frage reduziert: Wer sind die Gewinner und wer die Verlierer? von Vishal Bhatia, Senior ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab