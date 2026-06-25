Zürich - Die Kosten für Wohnen und Mobilität sind im Mai fast dreimal so stark gestiegen wie die allgemeine Teuerung. Die Treiber waren dabei vor allem die höheren Treibstoff- und Heizölpreise. Im Mai 2026 kletterten die Preise für Wohnen und die Mobilität in der Schweiz im Vergleich zum Vorjahr gemäss dem vierteljährlich erhobenen «Womo-Preisindex» um deutliche 1,7 Prozent, wie das Vergleichsportal Comparis am Donnerstag mitteilte. Der Wert lag ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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