Luzern - Die Bankberatung bekommt Konkurrenz - und zwar von ChatGPT & Co. Jede 4. Person in der Schweiz hat schon einmal eine Finanzfrage an eine KI gestellt. Rund die Hälfte dieser Personen investiert, spart oder entscheidet anders als vorher. Das zeigt eine repräsentative Umfrage von finpension in Zusammenarbeit mit der Hochschule Luzern. «Wenn KI für Finanzfragen im Mainstream ankommt, wird sich die klassische Bankberatung verändern. Das birgt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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