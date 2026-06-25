Potsdam - Eine Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung (PIK) beleuchtet jetzt erstmals für einen Grossteil der Welt die CO2-Intensität des Konsums privater Haushalte - und damit die Verteilungswirkung von Klimapolitik, die ja CO2 verteuert. Die grössten Unterschiede gibt es nicht zwischen Arm und Reich, sondern innerhalb der Einkommensgruppen: Entscheidend sind etwa Autobesitz, Wohnort und Energienutzung. Die Studie gibt Orientierung, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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