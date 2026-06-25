Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives unterstützt Taktile als führenden Anbieter von KI-gestützten Effizienz- und Leistungssteigerungen bei Banken und Versicherungen.

Taktile, der Marktführer im Bereich der KI-Transformation für Finanzinstitute, gab heute den Abschluss einer Serie-C-Finanzierungsrunde in Höhe von 110 Millionen US-Dollar bekannt. Die Runde wurde von Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives angeführt; beteiligt waren außerdem Balderton Capital, Index Ventures, Tiger Global, Y Combinator und Dig Ventures.

Taktile Wissenswertes auf einen Blick

Taktile ermöglicht es Banken und Versicherungen, sich zu KI-nativen Organisationen zu wandeln, die zunehmend von autonomen Agenten gesteuert werden.

Die Nachfrage nach Taktile stieg im Jahr 2025 sprunghaft an, als KI-Modelle in der Lage waren, Entscheidungen mit hohem Risiko zu automatisieren, die zuvor stundenlange manuelle Arbeit erforderten von der Kreditvergabe für Unternehmen über die Prüfung von Schadensfällen bis hin zur Aufdeckung von Finanzkriminalität.

Kunden automatisieren und optimieren ihre Entscheidungsprozesse mit Taktile, indem sie das Finanzdienstleistungs-Know-how des Unternehmens mit einem Produkt kombinieren, das speziell für branchenspezifische KI-Anwendungsfälle entwickelt wurde. Einer der weltweit größten Versicherer nutzt Taktile für mehrere Anwendungsfälle und rechnet allein bei der Schadenbearbeitung mit Kosteneinsparungen von über 90 Mio. US-Dollar.

Das Team von Taktile verfügt über eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Einführung von KI-Agenten in komplexen Unternehmensumgebungen. Das Unternehmen, dem Kunden wie Mercury, Monzo, Faire und Pleo vertrauen, hat zu Ergebnissen wie einer 95-prozentigen Automatisierung im B2B-Kreditprüfungsverfahren und einer Reduzierung der Fehlalarme bei der Geldwäschebekämpfung (AML) um 75 beigetragen.

Der jüngste Durchbruch von Taktile gelang im Dezember 2025, als das dem Unternehmen angegliederte Forschungsinstitut für angewandte KI, Taktile Labs, feststellte, dass die "Frontier"-Modelle eine entscheidende Schwelle überschritten hatten. KI könnte nun jene Entscheidungen von großer Tragweite treffen, die Finanzinstitute lange Zeit menschlichen Experten vorbehalten hatten: Moody's berichtet, dass Finanzinstitute allein für KYC- und AML-Maßnahmen jährlich durchschnittlich 72,9 Millionen US-Dollar ausgeben.

Zum ersten Mal ist KI in der Lage, einen Großteil dieser sich wiederholenden, zeitaufwändigen Arbeit zuverlässig zu automatisieren. Banken und Versicherungen benötigen jedoch nach wie vor eine Möglichkeit, autonome Agenten zuverlässig und in großem Maßstab einzusetzen, damit sie ihre Mitarbeiter mit diesem wichtigen neuen Werkzeug ausstatten können. Während allgemeine KI-Labore Ingenieuren rohe Bausteine zur Verfügung stellen, bietet Taktile den Instituten eine Möglichkeit, KI-gesteuerte Entscheidungen innerhalb eines Systems umzusetzen, das die Verantwortlichen von Kreditleitern bis hin zu Betrugsbekämpfern verstehen und kontrollieren können.

"Allgemeine KI-Tools eignen sich zwar für einfache Automatisierungen, reichen jedoch nicht aus, um geschäftskritische Finanzentscheidungen zu treffen, bei denen Fehler Millionen kosten können", sagte Maik Taro Wehmeyer, CEO und Mitbegründer von Taktile. "Derzeit bearbeiten Tausende von Mitarbeitern diese Entscheidungen manuell. Führungskräfte möchten diese Kapazitäten für wertschöpfendere Aufgaben einsetzen und gleichzeitig sicherstellen, dass jedes Ergebnis ob von Menschen oder durch KI erzielt weiterhin das Beste für das Unternehmen und die Kunden ist. Genau das ermöglicht Taktile."

"Taktile zeichnet sich dadurch aus, dass das Unternehmen fundiertes technisches Know-how mit einem klaren Verständnis dafür verbindet, wie regulierte Finanzinstitute tatsächlich funktionieren. Das Unternehmen arbeitet mit einem breiten Spektrum an Finanzinstituten zusammen, um komplexe Arbeitsabläufe zu entwickeln, zu testen und zu automatisieren, die deren spezifischen Anforderungen gerecht werden", sagte Christian Resch, Partner im Bereich Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives.

"Banken und Versicherer berichten uns immer wieder, dass Taktile ihnen dabei geholfen hat, die Entscheidungsfindung ihrer Teams mithilfe von KI zu transformieren was schnellere Produkteinführungen, präzisere Risikobewertungen und eine deutliche Steigerung der betrieblichen Effizienz ermöglicht", fügte Jade Mandel, Managing Director im Bereich Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives, hinzu. "Taktile hat etwas Einzigartiges geschaffen: ein Team und ein Produkt, das es Finanzinstituten ermöglicht, den wahren Wert der KI dort zu erschließen, wo die Herausforderungen am größten sind nämlich bei risikoreichen, regulierten Entscheidungen. Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Maik, Max und dem Taktile-Team."

Taktile wird das Kapital dazu nutzen, seine KI-Lösungen für komplexe Anwendungsfälle im Banken- und Versicherungswesen weiter zu verbessern und seine globale Präsenz in den USA, der EMEA-Region und Lateinamerika auszubauen.

Über Taktile

Taktile ermöglicht es Finanzinstituten, sich zu KI-nativen Organisationen zu wandeln, die zunehmend von autonomen Agenten gesteuert werden. Mit unserer modularen "Agentic Decision Platform" kombinieren Kunden KI-Agenten, Regeln, relevante Kontextinformationen und menschliche Aufsicht, um ihre Entscheidungen sicher zu automatisieren und zu optimieren so können sie mehr Kunden genehmigen, Forderungen sofort erstatten, Betrugsfälle stoppen, bevor sie sich ausbreiten, und jedes finanzierungswürdige Unternehmen finanzieren. Taktile wurde 2020 gegründet und unterstützt täglich Millionen von Entscheidungen für Institutionen wie Mercury, Monzo, Faire und Pleo. Mit Niederlassungen in New York, Berlin, London, São Paulo und Ia?i hat das Unternehmen 184 Mio. US-Dollar von Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives, Index Ventures, Tiger Global, Balderton Capital und Y Combinator eingeworben. Erfahren Sie mehr unter taktile.com.

Über Growth Equity bei Goldman Sachs Alternatives

Goldman Sachs (NYSE: GS) ist mit einem verwalteten Vermögen von über 625 Milliarden US-Dollar und mehr als 30 Jahren Erfahrung einer der weltweit führenden Investoren im Bereich alternativer Anlagen. Das Unternehmen investiert in das gesamte Spektrum alternativer Anlagen, darunter Private Equity, Growth Equity, Risikokapital, Private Credit, Immobilien, Infrastruktur, Nachhaltigkeitsanlagen und Hedgefonds. Kunden erhalten Zugang zu diesen Lösungen über direkte Strategien, maßgeschneiderte Partnerschaften und Programme mit offener Architektur.

Die Plattform für alternative Anlagen ist Teil von Goldman Sachs Asset Management, das weltweit führenden Institutionen, Finanzberatern und Einzelpersonen Anlage- und Beratungsdienstleistungen auf öffentlichen und privaten Märkten anbietet. Goldman Sachs verwaltet zum 31. März 2026 weltweit ein Vermögen von rund 3,7 Billionen US-Dollar.

Seit 2003 hat Goldman Sachs Growth Equity über 13 Milliarden US-Dollar in Unternehmen investiert, die von visionären Gründern und Geschäftsführern geleitet werden. Das Team konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen in der Wachstumsphase und in technologiegetriebene Unternehmen aus verschiedenen Branchen, darunter Unternehmenstechnologie, Finanztechnologie, Verbraucher und Gesundheitswesen. Folgen Sie uns auf LinkedIn.

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