Das war beeindruckend: Micron Technology hat gestern Zahlen für das dritte Quartal vorgelegt und konnte damit einmal mehr positiv überraschen. So explodierte der Umsatz regelrecht auf 41,46 Milliarden Dollar. Dies entspricht einer Vervierfachung gegenüber den 9,3 Milliarden Dollar aus dem Vorjahreszeitraum.Kurzzusammenfassung:• Micron Technology hat mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen übertroffen und die Chipbranche beflügelt.• Auch Intel profitiert von positiven Nachrichten rund um eine Zusammenarbeit ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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