Zürich - Am Devisenmarkt halten sich die Bewegungen am Donnerstag in Grenzen. Der US-Dollar bewegt sich weiterhin auf hohem Niveau. So notiert der USD/CHF-Kurs mit 0,8114 weiterhin über der 0,81er-Marke, und das EUR/USD-Paar verharrt mit 1,1364 unter der 1,14er-Schwelle. Das EUR/CHF-Paar zeigt sich mit 0,9221 ebenfalls wenig verändert. Am Vortag war der US-Dollar zum Euro auf den höchsten Stand seit einem Jahr und zum Franken auf das höchste Niveau ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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