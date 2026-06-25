Bei der M-ELV BattBank, einem Gewerbespeicher von Atmoce, arbeitet jedes Batteriemodul als eigenständiges AC-System und verfügt über einen eigenen Wechselrichter. Dadurch soll jedes Pack seine maximale Leistungsfähigkeit erreichen. Der Stromspeicher-Hersteller Atmoce erweitert sein Speicherportfolio um die M-ELV BattBank, einen AC-gekoppelten Gewerbespeicher. Das Unternehmen hat das Niederspannungs-System speziell für eine hohe Skalierbarkeit von Speicherkapazität sowie Ausgangsleistung entwickelt. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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