Die Eli Lilly-Aktie hat sich zuletzt wieder stabiler gezeigt. Bleibt das jüngste höhere Tief eine wichtige Orientierung?Den vollständigen Artikel lesen ...
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