Zürich - swissICT und SWICO haben wichtige ICT-Modellverträge überarbeitet und modernisiert. Die revidierten Verträge stehen ab sofort über einen neuen gemeinsamen Online-Shop zur Verfügung. Sie bieten Unternehmen der Schweizer ICT-Branche rechtssichere, praxiserprobte Vertragstexte und sind eine fundierte sowie rechtssichere Alternative zu KI-generierten Verträgen. HintergrundDie Modellverträge von swissICT und SWICO sind seit Ende der 1990er-Jahre ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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