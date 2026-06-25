© Foto: Dall-EFür deutsche Fahrzeughersteller bleibt das Marktumfeld herausfordernd, vor allem Porsche hat zu kämpfen. Das hinterlässt auch im Kursverlauf seine Spuren. Deutsche Fahrzeughersteller: Ein Trauerspiel Absatzsorgen, Margendruck und ein sich dynamisch veränderndes Kaufverhalten, was Antriebstechnologie betrifft - die deutsche Automobilindustrie kämpft aktuell mit einem herausfordernden Markt- und Wettbewerbsumfeld. Dementsprechend mau fällt in diesem Jahr bislang auch die Bilanz am Aktienmarkt aus. Verluste zwischen einem Viertel und einem Drittel seit dem Jahreswechsel prägen das Bild bei deutschen Fahrzeugherstellern. Etwas besser gelaufen ist es für die Aktie des in den MDAX abgestiegenen …
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