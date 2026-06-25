Brüssel - Die EU-Kommission plant, die Cloud-Geschäfte der beiden US-Technologiekonzerne Amazon und Microsoft unter dem Digital Markets Act (DMA) zu regulieren. Das will die Kommission an diesem Donnerstag mitteilen, wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf Kommissionskreise vorab meldete.
Demnach sei die Kommission vorläufig zu dem Ergebnis gekommen, die beiden Konzerne als sogenannte Gatekeeper einzustufen. Als Gatekeeper gelten Unternehmen, die über eine besonders große Marktmacht und einen erheblichen Einfluss verfügen. Die Konzerne haben nun Zeit, Stellung zu beziehen. Eine endgültige Entscheidung will die EU-Kommission im November bekanntgeben.
Als Gatekeeper eingestufte Unternehmen müssen sich an die Auflagen der EU halten. Tun sie das nicht, kann die Kommission Verfahren eröffnen. Im Ernstfall drohen Strafen in Höhe von bis zu zehn Prozent des globalen Jahresumsatzes.
Demnach sei die Kommission vorläufig zu dem Ergebnis gekommen, die beiden Konzerne als sogenannte Gatekeeper einzustufen. Als Gatekeeper gelten Unternehmen, die über eine besonders große Marktmacht und einen erheblichen Einfluss verfügen. Die Konzerne haben nun Zeit, Stellung zu beziehen. Eine endgültige Entscheidung will die EU-Kommission im November bekanntgeben.
Als Gatekeeper eingestufte Unternehmen müssen sich an die Auflagen der EU halten. Tun sie das nicht, kann die Kommission Verfahren eröffnen. Im Ernstfall drohen Strafen in Höhe von bis zu zehn Prozent des globalen Jahresumsatzes.
© 2026 dts Nachrichtenagentur