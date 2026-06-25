Die SAP-Aktie befindet sich seit Monaten in einem ausgeprägten Abwärtstrend. Seit ihrem Hoch Anfang 2025 mit rund 280 € hat sie deutlich an Wert verloren und notiert inzwischen wieder auf dem Niveau von Ende 2023. Am Donnerstag verliert sie aktuell leicht und steht bei rund 134 €. Stellt die zunehmende KI-Konkurrenz das Geschäftsmodell infrage oder bietet die Kurskorrektur eine Einstiegschance? KI-Skepsis belastet den Sektor Mit dem rasanten Fortschritt ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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