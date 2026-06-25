Die im Oktober 2025 bekanntgegebene Kooperation zwischen OpenAI und Broadcom trägt erste Früchte. Mit Jalapeño haben die beiden Konzerne den ersten eigenen KI-Chip präsentiert. Zu dessen Entwicklung sollen auch KI-Tools von OpenAI beigetragen haben. Mitte Oktober 2025 hatten ChatGPT-Anbieter OpenAI und Chiphersteller Broadcom ihre Zusammenarbeit bei der Entwicklung von KI-Chips bekanntgegeben. Insgesamt soll es dabei um Chips mit einer Leistungsaufnahme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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