BASF präsentierte sich auf einer Investorenkonferenz in Baden-Baden und zeigte sich zuversichtlich für das zweite Quartal. Das Management berichtete von einem starken Auftragseingang und einer soliden Mengenentwicklung. Zwar seien in einzelnen Bereichen erste Normalisierungstendenzen sichtbar, von einem abrupten Nachfragerückgang könne jedoch keine Rede sein. Vielmehr deuteten die aktuellen Entwicklungen auf saisonale Schwankungen hin. Gleichzeitig bleiben die Lieferketten stabil und es sind entlang der Wertschöpfungsketten keine nennenswerten Lageraufbauten erkennbar.



Interessant bleibt die Positionierung in China. Zwar leidet der chinesische Chemiesektor weiterhin unter Überkapazitäten, BASF sieht sich dank seines Verbundmodells jedoch strukturell im Vorteil. Der neue Verbundstandort in Zhanjiang fährt die Auslastung sukzessive hoch und profitiert von Skaleneffekten, flexibler Rohstoffversorgung und globalen Beschaffungsmöglichkeiten. Während der jüngsten Verwerfungen rund um die Straße von Hormus konnte BASF beispielsweise von Engpässen bei LPG-Rohstoffen profitieren. Zudem weist der Konzern gegenüber vielen kohlebasierten Wettbewerbern eine deutlich bessere CO2-Bilanz auf, was mit zunehmender Regulierung in China zu einem wichtigen Wettbewerbsvorteil werden kann. Da der Umsatzanteil Chinas langfristig von derzeit rund 13 % auf etwa 20 % steigen soll, ergeben sich zusätzliche Wachstumspotenziale.



Ein Kurstreiber bleibt der geplante Börsengang des Agrargeschäfts. Mit einem EBITDA von rund 2,1 Mrd. € und einem hohen Forschungsanteil gilt die Sparte als im Konzernverbund unterbewertet. Das Management sieht den Börsengang daher als Möglichkeit, Werte sichtbar zu machen und neue Investorenkreise zu erschließen. Ein Teil der Erlöse soll anschließend in die Kernaktivitäten reinvestiert werden, in denen BASF in vielen Märkten führende Positionen einnimmt.



Die Story lebt von der operativen Stabilisierung und dem erheblichen Potenzial zur Hebung stiller Werte.





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