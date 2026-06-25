Zürich - Die Geburtenrate in der Schweiz bleibt auf einem tiefen Niveau, und eine Erholung ist nicht in Sicht. Das stellt die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt und auch die Altersvorsorge vor Herausforderungen, wie die Swiss Life in einer Studie festhält. Im Jahr 2025 erreichte die Geburtenrate in der Schweiz gemessen an der «zusammengefassten Geburtenziffer» (ZGZ) einen Wert von 1,28 Kindern pro Frau, wie in dem am Donnerstag publizierten Report beschrieben ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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