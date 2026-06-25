Der Wärmepumpenhersteller German Energy Power (GEP) hat eine neue Gerätegeneration auf den Markt gebracht. Die neue Luftwärmepumpe soll leiser und effizienter als die Vorgängerversion sein. Zudem ist sie für die Kombination mit Photovoltaik und Batteriespeicher vorbereitet. Das Berliner Unternehmen German Energy Power (GEP), Anbieter von Batteriespeichern und Wärmepumpen, hat eine neue Luftwärmepumpen-Geräteserie entwickelt. Diese soll auch bei Minusgraden besonders leise sein. Der Kern des Systems ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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