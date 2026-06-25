© Foto: Angga Budhiyanto - picture allianceQualcomm setzt künftig deutlich stärker auf KI, Rechenzentren, Automotive und IoT. Die angepasste Umsatzprognose sorgt an der Börse für große Begeisterung.Die Aktie des US-Halbleiterkonzerns Qualcomm sprang im nachbörslichen Handel um 13 Prozent auf 223 US-Dollar nach oben, nachdem das Unternehmen auf seinem Investor Day in New York seine langfristigen Umsatzprognosen massiv anhob. Qualcomm erwartet nun für das Geschäftsjahr 2029 einen Umsatz von 40 Milliarden US-Dollar mit seinen Nicht-Handset-Sparten - fast doppelt so viel wie die bisherige Prognose von 22 Milliarden US-Dollar. Den größten neuen Wachstumstreiber sieht Qualcomm im boomenden Markt für Rechenzentren und Künstliche …
Enthaltene Werte: US7475251036Den vollständigen Artikel lesen
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