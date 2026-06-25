Der chinesische Perowskit-Photovoltaik-Spezialist Microquanta hat auf der "Smarter E"-Messe in München ein neues Perowskit-Silizium-Tandem-Modul für gebäudeintegrierte Photovoltaik (BIPV) vorgestellt. "Wir haben die neuen farbigen Tandemmodule im Rahmen einer umfassenderen Offensive auf dem BIPV-Markt entwickelt", erklärte ein Sprecher des Unternehmens gegenüber pv magazine. "Das Produkt kombiniert die Vier-Anschluss-Perowskit-Silizium-Tandem-Technologie des Unternehmens mit individuell anpassbaren farbigen Oberflächen, die speziell für Fassadenanwendungen konzipiert sind. " Nach Angaben des Herstellers ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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