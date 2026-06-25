Neuenburg - Wer in der Schweiz im letzten Jahr einen Vollzeit-Job hatte, verdiente im Median brutto 87'000 Franken. Damit ist der «Durchschnittslohn» deutlich angestiegen. 2024 hatte das Bundesamt für Statistik (BFS) einen Medianlohn von 81'500 Franken erhoben. Dies geht aus den neuesten Zahlen der am Donnerstag publizierten Schweizerischen Arbeitskräfteerhebung (Sake) hervor. Der gemessene Bruttolohn umfasst sowohl Einkommen aus unselbstständiger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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