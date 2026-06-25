Bern - Der Schweizer Postmarkt hat 2025 einen leicht sinkenden Gesamtumsatz um 0,3 Prozent auf knapp 4,3 Milliarden Franken verzeichnet. Das war die Folge des anhaltenden Rückgangs des Briefversands, wie die Eidgenössische Postkommission am Donnerstag mitteilte. Unter dem Strich konnte die Post aber trotzdem ein positives Konzernergebnis erwirtschaften, wie die Postkommission (Postcom) in ihrem Jahresbericht auswies. Auf dem Paket-, Express- und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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